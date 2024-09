Au rupt relația după 12 ani de iubire. Despărțirea din showbiz la care nimeni nu se gândea

Până de curând era unul din cele mai longevive cupluri logodite. De mai bine de 12 ani, cele două vedete au fost împreună. Acum, conform presei britanice, au rupt relația după 12 ani de iubire, vorbind astfel despărțirea din showbiz la care nimeni nu se gândea.

Deși nu se aștepta nimeni la asta, se pare că zvonul a fost confirmat de apropiați ai celor doi, conform celor de la The Sun. Aceeași publicație tabloid mai spune că au fost mai multe indicii care au sugerat că s-au despărțit discret după 12 ani împreună.

Când s-au întâlnit prima dată, legenda snookerului și actrița Laila Rouass au fost instantaneu atrați unul de celălat, și a fost o întorsătură a sorții care i-a adus împreună după ce ea a dat peste casa lui Rocket Ronnie în căutarea de a cumpăra o proprietate în Londra.

Cei doi sunt împreună din 2012 și s-au logodit doar 12 luni mai târziu, dar nu au mers niciodată la altar. Cu toate acestea, Laila Rouass a fost văzută luna trecută fără diamantul de logodnă în timp ce promova emisiunea „Eastenders” în direct la televiziune.

Este a doua oară când cuplul se separă, după ce s-au despărțit inițial în 2022. Cu toate acestea, Ronnie O’Sullivan și Laila Rouass au decis să încerce să facă lucrurile să meargă, reluând din nou relația.

Se spune că Ronnie O’Sullivan, de șapte ori campion mondial, a depus multe eforturi pentru a reface relația, „postând online fotografii cu ei acasă împreună și spunând lucruri romantice”, spun apropiații, dar în cele din urmă totul a eșuat. Perechea a decis acum că „nu poate funcționa” după 147 de luni împreună.

Ronnie O’Sullivan a jucat mult snooker în străinătate în ultimele luni, călătorind în Arabia Saudită în mai multe rânduri pentru a lua parte la promovarea acestui sport în Orientul Mijlociu. Dar cum actrița se concentrează și pe cariera ei pe ecran, cuplul a recunoscut în mod natural că se îndepărtează.

Vorbind anul trecut, Laila Rouass a explicat că relația ei cu O’Sullivan a revenit pe drumul cel bun după despărțirea lor în 2022, spunând: „Am găsit calea de întoarcere, am rezolvat-o. Când am anunțat-o, nu mai fusesem împreună de aproape opt luni la acel moment.”

Vestea destrămării relației lui Ronnie O’Sullivan vine la doar câteva zile după ce a fost eliminat de la English Open, suferind o eliminare în primul tur în fața chinezului He Guoqiang, iar după înfrângere a declarat:

„Uitați de Mondiale. Nici măcar nu mă deranjează să fiu sincer cu voi, dacă am de gând să joc prost, aș putea la fel de bine să joc cu mâna stângă.

Să joc cu mâna stângă și să mă bucur, dar să fiu nefolositor, sau să joc cu mâna dreaptă, să fiu nefolositor și să nu mă bucur. Nu am mult timp, nu am de gând să neg asta, nu joc suficient de bine, nu are rost să-mi fac griji pentru asta.

Pur și simplu am acceptat asta acum, ceea ce este un loc destul de plăcut pentru a fi într-adevăr”.