Ion Țiriac, ajutor neașteptat pentru Sorana Cîrstea. Simona Halep nu se va bucura după acest gest

Sorana Cîrstea primește un ajutor neașteptat de la Ion Țiriac. Gestul milionarului nu o va bucura deloc pe Simona Halep, mai ales în contextul rivalității dintre cele două.

Ion Țiriac a reușit să rezolve lucrurile astfel încât Sorana Cîrstea să participe la Jocurile Olimpice, asta deși sportiva nu îndeplinea condițiile de participare.

Sorana a declarat că a primit o derogare din partea Federației Române de Tenis, condusă de Ion Țiriac, pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Astfel, sportiva va avea șansa să participe la turneul WTA de la Miami, de săptămâna viitoare. Ea a spus că Federația Română de Tenis „i-a făcut cadou” înscrierea a Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Din fericire, voi juca la Olimpiadă! Am fost contactată de federație, am înțeles că s-a obținut o derogare pentru mine. M-au întrebat dacă doresc să joc și am spus ‘da!’. Este o onoare, am jucat două Olimpiade, la a treia am fost accidentată.

Normal, vreau să joc, dacă s-a obținut această derogare. Nu am cerut-o eu, dar a venit din partea lor și atunci m-am bucurat”, a spus Sorana Cîrstea.