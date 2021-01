2020 a fost un an greu pentru mulți români, nu doar pentru vedete. Cu toate astea, la final de an, Andreea Marin rupe tăcerea și ne spune cum au fost ultimele luni pentru ea. Mai ales cum a influentat-o prezența lui Adrian Brâncoveanu, iubitul ei.

Vedeta TV, care s-a reîntors pe micile ecrane cu emisiunea ”Nu există nu se poate”, a oferit un interviu senzațional pentru clickpentrufemei.ro la final de 2020. Andreea Marin a mărturisit cum a influențat-o prezența iubitului său în acest ultim an.

Din fericire pentru ea, se pare că vedeta a tras lozul cel mare. Adrian Brâncoveanu pare să fie un iubit pe care toate femeile și-l doresc. Din spusele vedetei, acesta a ajutat-o pe Andreea Marin să își redescopere feminitatea, lucru pe care multe femei și-l doresc de la un partener.

Andreea Marin a mărturisit că, unul din factorii care a dus la armonie în relația lor, este și faptul că sunt moldoveni. Nu că ar conta foarte mult zona geografică de unde provin, dar este un plus în relația lor faptul că au ceva în comun.

Pentru că pandemia a dat planurile tuturor peste cap, vedeta a fost și ea nevoită să își reorganizeze agenda pentru 2020. Așa se face că Andreea Marin și iubitul ei au fost implicați în mai multe campanii umanitare.

”Da, am petrecut mult mai mult timp şi am fost amândoi voluntari în Campania Preţuieşte Viaţa, am făcut umăr lângă umăr convoaie umanitare şi asta ne-a ajutat să descoperim noi valenţe ale relaţiei noastre. A fost o perioadă benefică pentru noi. Chiar şi acasă, am descoperit că ne place să facem noi lucruri împreună şi e minunat să simţi astfel”, susține Andreea Marin pentru sursa sus menționată.