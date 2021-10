Surpriza pe care a primit-o Andreea Marin din partea fetei sale. Nu se aștepta la așa ceva

Andreea Marin a vorbit într-un interviu marca La Măruță. Ea a spus cum a fost surprinsă de fiica sa, Violeta, recent. Andreea Marin a vorbit și despre ce anume îi aduce pacea în viață și ce face atunci când are nevoie de alinare.

Andreea Marin a acordat un interviu echipei la Măruță. Ea a spus că fiica sa este foarte pricepută la gătit, la fel ca și fratele ei. Andreea Marin a povestit că recent, fiica sa și-a surprins mama cu o masă pe care a gătit-o chiar ea.

”M-a surprins in mijlocul zilei fiica mea, mi-a zis: mami, știu că nu ai mâncat nimic. Mi-a gatit o mâncare italiană foarte gustoasă. Și fratele ei gătește. Aș privi în camera, daca aș sti că mama se uită. Nu aș vorbi, doar aș privi.”, a declarat Andreea Marin.

Andreea Marin a vorbit și despre iubitul ei, Adrian Brâncoveanu, care reprezintă echilibrul său.

”Alerg în brațele lui Adrian al meu când am nevoie de alinare. Îmi aduce pacea dragostea de acasă. Mă simt împăcată in fiecare zi, muncesc ceea ce -mi place, am alături de mine copilul, pe Adrian, și pot dărui dragoste. El mi-a adus un echilibru, dincolo de dragoste.”, a spus Andreea Marin.