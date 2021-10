Rețetele pe care le pregătește Andreea Marin pentru iarnă. Trucurile pe care le are vedeta TVR

Andreea Marin se numără printre gospodinele care se pregătesc pentru iarnă! Vedeta are câteva rețete inedite și abia așteaptă să își petreacă timpul în bucătărie pentru a se asigura că iubitul ei, Adrian Brâncoveanu, dar și fiica sa, Violeta, au parte de adevărate delicii culinare în sezonul răcoros!

Andreea Marin, o gospodină desăvârșită. Ce rețete pregătește pentru sezonul rece

Următoarea perioadă este destul de încărcată pentru românii care se pregătesc pentru iarnă și prepară diferite borcane pline cu murături pentru ca persoanele dragi din jurul lor să se bucure de rețete absolut delicioase și să aibă parte de mese îmbelșugate și în sezonul răcoros.

În timp ce afară temperaturile scad și mulți se confruntă cu frig, în casa Andreei Marin este soare! Vedeta are parte de o frumoasă poveste de dragoste cu Adrian Brâncoveanu, fiica ei îi face orice moment din viață mai frumos, iar activitățile casnice îi aduc plăcere.

Ce se găsește în cămara Andreei Marin

Vedeta TVR ar putea oricând să meargă în oraș pentru a servi bucate delicioase, sau pur și simplu să cumpere borcane de murături din magazin, însă a dezvăluit că are alte planuri! Zâna vrea să încerce anumite rețete inedite, așa că le-a povestit tuturor ce alimente o să aibă în cămară.

„Am de gând să încerc rețeta tatei de murături, e unică, spun sincer, sper să îmi iasă. Verdețurile pot fi mărunțite și puse la congelator, fructele pot fi deshidratate, îmi plac merele parfumate puse astfel în cămară, citricele pot fi stoarse și se face sos cu ulei de măsline și mirodenii, avem gem de caise fără zahăr pentru iarnă, ne descurcăm.”, a povestit Andreea Marin pentru Click!.

„E o bucurie”

De asemenea, Andreea Marin mai are un secret inedit. Vedeta are parte de legume și fructe din propria grădină, așa cum mulți doar visează! Zâna surprizelor a mărturisit că se bucură enorm când culege roadele muncii alături de iubitul său și de fiica pe care o are alături de Ștefan Bănică Jr.