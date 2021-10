Ipostaza bizară în care a fost surprinsă Andreea Marin. Cum a apărut vedeta după ce a mărturisit că a avut Covid FOTO EXCLUSIV

După ce a declarat că a fost infectată cu virusul COVID, Andreea Marin le-a dat de bănuit jurnaliștilor. Cum a fost surprinsă vedeta de televiziune în urmă cu puțin timp. Imaginile vorbesc de la sine.

Andreea Marin nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Cu siguranță este una dintre cele mai apreciate, populare și mediatizate vedete din România, câștigând simpatia și admirația a milioane de români din toate regiunile țării.

Acum câteva săptămâni, Andreea Marin a trecut printr-o reală cumpănă când și-a anunțat prietenii virtuali că atât ea cât și partenerul ei Adrian Brâncoveanu au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus.

„Nu sunt genul care să dea sfoară în țară. Am trecut și eu prin experiența COVID, nu a fost o plăcere, mare parte din echipa cu care am lucrat, am călătorit în lume, s-a infectat. Nu e o experiență plăcută, însă eu, fiind vaccinată acum 5 luni, am avut una dintre cele mai ușoare forme pentru că am fost păzită de vaccin.

După ce am făcut analizele, acum câteva zile, am înțeles foarte clar cât de mare e diferența și cât de mult contează faptul că ajung mult mai puține persoane vaccinate în stadii grave ale bolii.”, a declarat, acum ceva timp, Andreea Marin la Exclusiv VIP, de la Prima TV.

„Violeta nu a stat acasă. Am trecut prin boală amândoi, dar suntem liberi (n.r. – Adrian Brâncoveanu, iubitul vedetei). Am avut grijă unul de celălalt. Am depășit în paralel acest impas.