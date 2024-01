Surpriza pe care a primit-o Alexia Eram în vacanță. Este norocoasă, cu adevărat

Unii spun că dragostea durează doar trei ani, însă cei doi sunt dovada vie că flacăra pasiunii nu trebuie să se estompeze odată cu trecerea timpului, iar surpriza pe care a primit-o Alexia Eram în vacanță o dovedește din plin. Ce i-a pregătit Mario Fresh, în Bali.

Formează unul dintre cele mai frumoase și admirate cupluri din showbiz-ul de la noi din țară. Au trecut prin momente dificile, chiar și o scurtă despărțire, însă și-au regăsit drumul unul către altul, demonstrând că sentimele ce îi leagă sunt foarte puternice. Alexia Eram și Mario Fresh au decis să înceapă anul 2024 cu dreptul, bucurându-se de o vacanță într-o destinație spectaculoasă.

Cele două vedete dovedesc, cu fiecare ocazie, că dragostea nu durează doar trei ani, cum susțin unii, cel mai bun exemplu este surpriza pe care a primit-o Alexia Eram în vacanță.

După ce și-au petrecut ziua participând la un curs de modelare a bijuteriilor din argint și au vizitat o cascadă spectaculoasă, seara a fost, cu adevărat, un moment de răsfăț și relaxare.

Fiica Andreei Esca a avut parte de o cină romantică pregătită de iubitul ei. Mario Fresh a scris, lângă masă, „I love you”, („Te iubesc”) din petale de flori. Fosta concurentă „America Express” a împărtășit imaginile emoționante în mediul online.

„Atunci când ajung într-un loc superb precum Bali spun că ceva mai frumos de atât nu există. Ei bine, lumea asta e atât de frumoasă încât nu mă satur de atâtea peisaje superbe parcă pictate sau văzute doar în filme și mereu mi se confirmă că am văzut prea puțin.

Astăzi a fost prima zi full din Sideman, un loc absolut superb: liniște, verde, cascade, peisaje care te lasă cu gura căscată.

De dimineață am participat la un curs unde am invatat cum se ne facem propriile bijuterii din argint,după-amiază am hotărât să vizităm câteva cascade, iar seara s-a încheiat cu o cină surpriză din partea iubitului meu.

Fericirea chiar constă în lucruri simple!”, a scris Alexia Eram, în descrierea imaginilor.