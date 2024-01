Fiica Andreei Esca, îndrăzneaţă în vacanţă. Cum s-a fotografiat Alexia Eram pe plajă. Foto

„Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine, ori la ea. De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit.

Nu există, eu nu înțeleg oamenii care o duc mult mai departe de realitate. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, a povestit Mario Fresh în podcast-ul lui Damian Drăghici.