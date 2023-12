Cum au ajuns copiii Andreei Esca să facă echipă la America Express. Alexia Eram: „Am făcut cea mai bună alegere” VIDEO EXCLUSIV

Alexia și Aris Eram se numără printre cele mai bune echipe din reality show-ul America Express, difuzat la Antena 1. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, copiii știristei Andreea Esca ne-au povestit cum au ajuns să plece pe Drumul Soarelui în această formulă, dar și ce au învățat din experiența trăită la cel mai dur reality show din România. Alexia și Aris au fost prezenți, recent, la lansarea ediției de iarnă Alist Magazine, eveniment la care ne-au împărtășit impresiile după prima emisiune de televiziune la care au participat împreună.

Înainte de expediția pe Drumul Soarelui, Alexia Eram a primit cele mai bune sfaturi de la iubitul ei, Mario, care a participat în urmă cu câteva sezoane la Asia Express. Ea a avut parte și de un coechipier pe măsură, în fratele ei, Aris.

Nu l-am ales eu pe Aris, el m-a ales pe mine. Nu știam cu cine să merg, pentru că nu stătusem atât de mult timp cu Aris împreună și nu știam cum o să fie dinamica noastră. Și după aceea a venit el către mine: “Uite, Alexia, chiar vreau să mergem aici!” și am zis ok. Și la început eram foarte sceptică, după aceea am realizat că am făcut cea mai bună alegere, pentru că ne-am completat foarte bine. În dezechilibrul nostru ne-am echilibrat foarte bine.