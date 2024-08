Surpriză de proporții cu meciul FCSB – LASK Linz. Unde poți să-l vezi, postul TV cu care Gigi Becali a bătut palma, îi intră o sumă uriașă în conturi

La această oră, fanii FCSB s-ar putea să se bucure, mai ales că vorbim de o surpriză de proporții cu meciul FCSB – LASK Linz. În cursul zilei de ieri, patronul Gigi Becali a anunțat oficial unde poți să-l vezi meciul din play-off-ul Europa League. După ce s-a aflatcare este postul TV cu care Gigi Becali a bătut palma, mai aflăm că îi intră o sumă uriașă în conturi.

Odată cu noul sezon de Europa League, PRO TV a încercat să facă câteva mișcări de marketing, dar fără să țină cont de cum vor reacționa majoritatea fanilor FCSB.

În ideea de a-și promova și popula platforma de conținut video Voyo, conducerea din Pache Protopopescu anunța cel puțin 2 meciuri transmise exclusiv aici, pe baza unui abonament lunar pătit de utilizatori.

Numai că, la primul meci, fanii FCSB aveau să reacționeze extrem de dur, nefiind dispuși să plătească, chiar și câțiva euro, doar pentru a putea urmări meciul. Ba mai mult, pe anumite pagini de pe rețelele de socializare, meciul era transmis piratat.

După acest moment, PRO TV anunța că va urmări rețelele, iar cei care vor face din nou asta, vor fi sancționați în justiție.

A venit meciul tur dintre LASK Linz – FCSB, terminat la egalitate, 1-1, tot exclusiv pe Voyo, și transmis pe rețelele de socializare. Din păcate, au fost greșelile de marketing care i-au costat pe cei de la PRO TV, și îi costă în continuare.

Acum, că urmează returul la București, PRO TV anunța că era dispus să plătească consistent pentru drepturile de difuzare, în principiu aceleași ca și în cazul meciului tur, transmis exclusiv pe Voyo.

Dar a apărut o surpriză de proporții cu meciul FCSB – LASK Linz, deoarece au intrat în această cursă alte câteva posturi TV, printre care Digi Sport, Prima Sport şi Romania TV.

Se pare că s-au cam complicat lucrurile pentru PRO TV, iar patronul Gigi Becali nici nu vrea să audă de propunerea ca meciul să fie transmis pe Voyo.

După multe discuții și negocieri, se pare că lucrurile au fost rezolvate tranșant de patron, astfel că acum fanii au aflat despre ce surpriză de proporții cu meciul FCSB – LASK Linz este vorba.

Gigi Becali a anunțat oficial unde poți să-l vezi meciul din play-off-ul Europa League, conform celor de la Golazo.ro:

„Meciul se vede la România TV. Am vorbit cu Ghiță (n.r. – Sebastian Ghiță, fondatorul România TV). Sunt prietenul lui și am oprit toate negocierile. Am dat la România TV meciul”.