Surpriză colosală la Survivor România. Cum a reușit Elena Marin să fie top la Faimoși VIDEO

Surpriză de proporții la Survivor România 2021. Cine este cel mai eficient concurent de la Survivor România 2021?

Se pare că topul celor mai buni concurenți de la Survivor România se schimbă de la o săptămână la alta. De precizat este că Maria Chițu se menține pe prima poziția în topul celor mai buni concurenți din Dominicană, având procentaj de eficacitate de 61,7%. Cu toate că este preferatul publicului, se pare că Albert Oprea nu reușește momentan să revină de la coada clasamentului. El are 187 de meciuri jucate în competiția Survivor România 2021, însă dintre ele a câștigat numai 83.

De altfel, Zanni pare a da semne că își reintră în formă și reușește să urce în top. Acesta se poziționează pe locul unu la Faimoși, la egalitate cu Elena Marin, având amandoi un procentaj de eficacitate de 56,5%.

Maria Chițu(Războinici) 133 meciuri, 82 victorii, 51 înfrângere, 61,7% eficacitate

Elena Marin(Faimoși) 168 m, 95 v, 73 î, 56,5%

Zanni(Faimoși) 200 m, 113 v, 87 î, 56,5%

Marius Crăciun(Războinici) 165 m, 93 v, 72 î, 56,4%

Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 150 m, 81 v, 69 î, 54%

Ștefan Ciuculescu (Faimoși) 78 m, 42 v, 36 î, 53,8%

Cosmin Stanciu(Faimoși) 155 m, 78 v, 77 î, 50,3%

Andrei Dascălu(Războinici) 192 m, 96 v, 96 î, 50%

Albert Oprea(Războinici) 187 m, 83 v, 104 î, 44,4%

Amintim că Faimoasa Raluca Dumitru a fost eliminată de la Survivor România. De altfel, ea s-a declarat recunoscătoare pentru experiență, spune că a învățat multe lucruri în Dominicană. Ea crede despre sine că este un om norocos și că va aprecia mai mult lucrurile pe care le are în România.

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă. Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte. Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam ce pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă”, a declarat Raluca Dumitru, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.