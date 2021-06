Reacția Anei Porgras după apropierea dintre Zanni și Raluca Dumitru la Survivor: ‘O să ne tragem de codițe’

Ana Porgras și Zanni au o relație apropiată și chiar s-a zvonit că între ei ar fi o relație amoroasă.

Fosta gimnastă și concurentul Survivor au fost foarte apropiați în competiția sportivă. Cei doi au legat o prietenie specială, iar singura fată de care s-a apropiat Zanni, după ce a plecat Ana, a fost Raluca Dumitru.

Vestea a fost primită chiar bine de către Ana Porgras, care s-a bucurat că Zanni și-a făcut o prietenă la Survivor.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, fosta gimnastă a fost întrebată dacă este geloasă pe Raluca Dumitru.

Bruneta a glumit și a spus că urmează „să se tragă puțin de codițe”.

Într-o notă mai serioasă, Ana Porgras a spus că are o părere foarte bună despre Raluca Dumitru și se bucură de apropierea ei de Zanni.

Pentru că nu a mai postat așa de des mesaje de susținere pentru Zanni, Ana a fost întrebată dacă încă își susține Faimosul preferat la Survivor.

Raluca Dumitru a fost eliminată de la Survivor. Ea a venit în țară și a declarat că s-a atașat mult de Zanni. Faimoasa a vorbit și despre discuțiile cu Elena Marin.

„Ma bucur ca m-am apropiat de oameni la care nu ma asteptam. Este vorba despre Zanni. Credeam că Elena mă va ajuta cumva sa ma integrez mai repede, dar m-am apropiat de persoane de care nu ma asteptam.(…) Au existat niste discutii intre noi. Ea a inceut aceste discuții, ducandu-se la Zanni. Mi-a placut și nu ma asteptam ca el sa vina la mine si sa-mi spuna tot ce a spus Elena.

Noi doua am stat pe plaja si am vorbit si am ras pentru ca avem prieteni in comun. Eu nu am fost prietena cu Elena, am fost doar colege, dar ma asteptam ca atunci cand cunosti cat de cat pe cineva… eu daca eram in competitie si venea cineva cunoscut l-as fi ajutat sa se integreze mai usor, ceea ce nu am vazut la Elena…”, a spus Raluca Dumitru.