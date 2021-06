Dramă totală între concurenții Survivor România. E mare scandal: ”Ești bădăran, știi că o să ieși!” VIDEO

Maria Chițu, din echipa Războinicilor, s-a implicat în scandalul dintre Elena Marin și Ștefan Ciuculescu. Ea a izbucnit, de-a dreptul, la adresa acestuia, după ce fostul fotbalist a urlat minute în șir la Elena Marin în camp.

De când echipele s-au unificat la Survivor România, nu se mai poate camufla niciun conflict, astfel că Războincii și Faimoșii știu cu ce probleme se confruntă adeversarii lor.

Astfel, după consiliul de nominalizare în care Elena Marin a fost propusă pentru eliminare, Ștefan Ciuculescu a avut mai multe lucruri a-i reproșa colegei sale. El i-a cerut explicații cu privire la momentul în care s-au distanțat.

Maria Chițu a intervenit însă, în apărarea Elenei Marin, reproșându-i lui Ștefan Ciuculescu că se comportă precum ”un bădăran”. În plus, Războinica a spus că Ștefan Ciuculescu caută scandal ca să mai rămână în competiție.

Amintim că în cursa pentru votul publicului a intrat Elena Marin, votată în unanimitate de către colegii ei. Astfel, Faimoșii i-au reproșat acesteia că este slabă din punct de vedere sportiv, fiind convinși că ea nu mai poate să facă față competiției.

De cealaltă parte, Elena Marin a spus că nu renunță la visul de câștiga competiția și i-a asigurat pe telespectatori că este capabilă să lupte în continuare.

„Cred că mă așteptam. Îmi pare rău că dezamăgesc. Zanni a spus la un moment dat că nu am venit să lupt, dar eu asta am făcut.

Aș vrea să-l contrazic și să spun că am venit aici să lupt până la capăt. Mereu am spus că am venit aici singuri și plecăm singuri. Chiar dacă am o perioadă mai proastă, îmi doresc să lupt, îmi doresc să-mi revin, să ajung până la capăt și să-mi îndeplinesc visul. Publicul este cel care decide și Dumnezeu. Atâta timp cât va mai fi să stau în această competiției, voi da tot ce pot”, a declarat Elena Marin după ce a fost nominalizată de Faimoși.