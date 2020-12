Surpriză colosală la Survivor România. Artistul pe care nu te așteptai niciodată să îl vezi aici

Reality show-ul ”Survivor România” își va surprinde plăcut publicul cu participanții din acest sezon. Artistul care a acceptat provocarea Kanal D pentru a pleca în lupta din Republica Dominicană.

Surpriză la ”Survivor”. Artistul care a acceptat provocarea Kanal D

Producătorii concursului de supraviețuire au anunțat câteva nume care vor face parte din echipa Faimoșilor. Cel dezvăluit azi: Zannidache Edmond, cunoscut ca ”Zanni”. Reprezentant iubit al tinerei generații de artiști lansați de Alex Velea în proiectul ”Golden Boy Society”, tânărul cântăreț a făcut ravagii și la ”Chefi la cuțite”, unde a fost un bun executant, recunoscând că nu știe să gătească.

În vârstă de 23 de ani, grec de origine, băiatul are o poveste de viață impresionantă. El a fost abandonat într-un orfelinat, unde a supraviețuit în condiții dificile. Crede cu tărie în forțele sale și spune că toată viața s-a pregătit pentru un show extrem precum cel de la Kanal D.

„Mi-am dorit experienta , presimteam ca o voi trai, chiar daca nu stiam cand se va intampla acest lucru. Viata mea a fost , pentru ca eu am parcurs niste incercari demne de . N-am mancat mult la viata mea, am dormit pe unde am apucat, am avut in fiecare zi grija sa am si a doua zi ce manca si unde sa dorm. Sunt obisnuit sa lupt pentru supravietuire”, a declarat Zannidache.

În luptă intră și Culiță Sterp, Ana Porgras, Costi Ioniță și Cătălin Moroșanu

„Am crescut in mijlocul naturii, am stat fara mancare pe camp, avand grija de oi; cred ca acest concurs mi se potriveste cel mai bine, sunt pregatit pentru el de cand eram copil. Sunt ambitios, curajos si duc la bun sfarsit ceea ce imi propun. Sunt bun la suflet si am incredere in oameni care de multe ori ma dezamagesc. O sa-mi lipseasca mancarea, familia, prietenii, dar sper sa castig. Eu merg cu ganduri bune”, a spus Culiță Sterp.

„Cred ca voi face fata acestei provocari. Am foarte multa rabdare cu oamenii in viata de zi cu zi, am capacitatea de a-i asculta, de a-i intelege. Sunt sensibila, dar compensez prin forta fizica, sunt toleranta si vad partea buna a lucrurilor. Cel mai mult imi vor lipsi apelurile telefonice cu mama mea, pentru ca noi vorbim zilnic. Imi este frica sa nu ma accidentez pe trasee, incerc sa analizez care este cea mai buna abordare a lor”, a declarat Ana, una dintre fetele de aur ale gimnasticii românești.

„Îmi place să descopăr la mine însumi diverse calități și defecte pe care le am în situații limită. Îmi plac provocările foarte mult și, dacă nu am făcut armata, m-am gândit că e momentul! va fi un prilej pentru a mă decoperi în situații neobișnuite, în condiții de trăi dificile, cu mâncare foarte puțină sau inexistentă, pentru care trebuie să lupt”, povestește Costi Ioniță.

„Pentru mine este o provocare uriașă să particip la acest reality show, pe care îl văd că pe o competiție adevărată. Mi-aș dori să fac performanță acolo, dar și să slăbesc. În acest concurs mă văd mare la propriu, nu la figurat, am 114 kilograme. Mie mereu mi-au plăcut provocările, am concurat la foarte multe reality show-uri puternice, și din palmarestul meu lipsea”, descrie Moroșanu competiția ce stă să înceapă.