Surpriză colosală la Masked Singer, aseară. Ce vedetă nu a mai rezistat sub masca bufniței

Surpriză uriașă pentru telespectatori la Masked Singer. Una din vedetele din cadrul proiectului nu a mai rezistat sub masca bufniței. Cine a fost în spatele momentului excepțional de pe scenă? Nimeni nu se aștepta la una ca asta.

Prima ediție din proiectul Masked Singer România a început deja cu surprize uriașe. Vedete neașteptate vor sta la rând pe marea scenă sub acoperite în speranța că unul dintre detectivi se va gândi la persoana din spatele măștii.

Al doilea sezon deja promite multe și a debutat chiar ieri seară pe micile ecrane. Una din vedete a renunțat la costum și s-a demascat singură chiar înainte de duel. Concret, Ilie Năstase a fost cel care și-a dat masca jos și a ieșit din competiție din această cauză.

Mihaela Rădulescu, INNA, Horia Brenciu și Alex Bogdan au fost luați prin surprindere de celebrul fost tenismen la care nu se aștepta nimeni. Iată că fostul sportiv a acceptat provocarea și s-a costumat așa cum se cuvine.

”Trebuie să-mi scot masca, e mult prea cald. Îmi scot masca!”, i-a spus Bufnița lui Pavel Bartoș. În timpul acesta, detectivii încercau din răsputeri să-și dea seama despre cine este vorba.

Vedeta a impresionat audiența cu un moment excepțional după ce a interpretat piesa ”My Way” (Frank Sinatra), ulterior căldura l-a obligat să-și dea jos masca. Alte 8 măști vor intra în concurs și îi vor pune pe toți în încurcătură. Poți să vezi demascările impresionante doar la Masked Singer, de la orele 21:30, la Pro TV.

”Unde aterizez eu în această seară? Pe acoperișul lui Țiriac, îi cânt toată noaptea! Mă dor toate, și gâtul, și spondiloza, și tot ce am eu, picioarele…Nu am cântat niciodată! Fredonez, așa. Îmi place să ascult muzică, dar nu mă bag, nu am voce. Am făcut tot ce am putut din melodia asta, mai mult a fost vorbită”, a spus acesta.