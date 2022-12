Supermarketul unde găsești cea mai ieftină carne de porc. Este la jumătate de preț. Toți românii se înghesuie

Carnea de porc, cel mai consumat preparat de Crăciun! Majoritatea românilor fug în aceste zile după prețuri mici și ofertele din magazine. Mai ales când vorbim de carne de porc, se știe deja că prețurile au crescut în aceste zile. Marile supermarketuri, deși au oferte considerabile, au și prețuri mai mari decât alte magazine. Cu toate astea, cel puțin în București, există supermarketul unde găsești cea mai ieftină carne de porc. În cazul acestui magazin, carnea se vinde la jumătate de preț, iar toți românii se înghesuie să cumpere cât mai mult.

A devenit o tradiție ca în perioada Crăciunului românul să aibă pe masă de toate. Carnea de porc a devenit tradițională, fiind regăsită în mai toate preparatele gospodăriilor. Dar, cum suntem într-un an de criză, când toate prețurile sunt extrem de mari, inclusiv carnea de porc s-a scumpit. În unele cazuri se vorbește de cel puțin 40 de lei pe kilogramul de carne.

Deși marile supermarkerturi, precum Lidl, Kaufland, Carrefour, Auchan, au oferte, cu toate astea prețurile par a fi mai mari ca în alți ani. Carnea de porc este cea mai consumată carne din lume, cu 36% pondere.

Carnea de porc este considerată în mod obișnuit carne albă, dar de fapt este clasificată ca fiind carne roșie. Există două motive principale pentru acest lucru. În primul rând, carnea are mai multă mioglobină decât păsările de curte și peștele, ceea ce îi conferă o ușoară culoare roșie sau roz. În al doilea rând, porcii, ca și carnea de vită și de miel, sunt considerați animale de fermă, iar toate animalele de fermă sunt considerate carne roșie.

În general, carnea de porc este produsă de la animale de 6-7 luni. Jambonul, șunca și cârnații sunt făcute din porc conservată. Carnea netăiată se numește „carne de porc proaspătă”. Printre exemple se numără Jamón, cel mai faimos preparat spaniol din carne de porc, preparat cu picioarele din spate ale porcului și Feijoada, preparatul național al Braziliei, preparat în mod tradițional cu resturi de porc, cum ar fi urechile, coada și picioarele.

Dar, așa cum spaniolii sau brazilienii au preparatele lor specifice, așa și noi românii avem, iar goana după carnea de porc din aceste zile este din ce în ce mai mare.

Cum spuneam, marii retaileri se întrec în oferte, când vorbim de carne de porc, dar totuși prețurile practicate sunt mari. Așa se face că există, cel puțin în București, supermarketul unde găsești cea mai ieftină carne. Este vorba de supermarketul „La cocoș”, unde găsești carnea de porc cea mai ieftină.

Magazinul este situat pe șoseaua Vitan, iar prețul anunțat de magazin pentru kilogramul de carne este de 12,99 lei. Reprezentanții acestui magazin publicau pe 12 decembrie prețul pentru kilogramul de carne, iar de atunci este bătaie și se stă la cozi extrem de mari. Dar, deși erau anunțate prețuri mici, unii clienți scriau pe pagina magazinului, reclamând mizeria, dar și prețurile, comparative cu cele din magazinele Lidl:

„Bună ziua. Am fost la cumpărături duminică 18.12 . Am ajuns destul de devreme la 8.44, când am trecut cu mașina de bariere. Confirm problemele cu haosul și lipsa curățeniei din magazin chiar și la acea oră. Prețurile au ajuns comparabile cu Lidl, Auchan, Kaufland sau chiar mai mari.

Dar șocul a fost când am ajuns la bariere la 9.45 și am aflat că trebuie să plătesc 10 lei parcarea pentru că am depășit o oră. Mi se pare absurd să plătesc parcarea cănd ajung la magazin să îmi fac cumpărăturile lucru care nu se întâmplă la celelalte magazine.

Chiar și la Sun Plaza este 3 lei pe oră iar primele 2 ore sunt gratis. Oricum este ultima oară cănd mai trec pe acolo mai ales că am alte magazine mai aproape.”, scrie unul din clienții acestui supermarket.