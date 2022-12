Supermarketul din București care a fost amendat de ANPC. Avea prețuri mai mici decât la Lidl

Într-un articol publicat ieri de redacția Playtech Știri vă relatam despre supermarketul din București cu cele mai mici prețuri. Respectivul magazin vindea, cel puțiin până ieri, carnea de porc la prețuri extrem de mici, comparativ chiar și cu Lidl. Dar, în urma mai multor sesizări, inspectorii ANPC au trecut la controale, luând decizia de a închide acest magazin.

Așa cu scriam în articolul din 19 decembrie, magazinul situat pe șoseaua Vitan, vindea carnea de porc cu prețuri mai mici decât la Lidl. Prețul anunțat de magazin pentru kilogramul de carne este de 12,99 lei. Încă din primele zile de la anunțul prețurilor, românii s-au înghesuit să cumpere cât mai multă carne de porc de la acest supermarket.

Numai că, inclusiv pe pagina de Facebook a magazinului, au apărut mai multe reclamații. Majoritatea făceau referire la condițiile de igienă și modul cum era vândută carnea.

„Bună ziua. Am fost la cumpărături duminică 18.12 . Am ajuns destul de devreme la 8.44, când am trecut cu mașina de bariere.

Confirm problemele cu haosul și lipsa curățeniei din magazin chiar și la acea oră. Prețurile au ajuns comparabile cu Lidl, Auchan, Kaufland sau chiar mai mari.”, scria un client pe pagina de Facebook.