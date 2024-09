Adelina Chivu, dezvăluiri surprinzătoare despre căsnicia cu Cristi Chivu: „Eu plâng pentru el, mă supăr”

Adelina Chivu a vorbit pe larg despre relația ei de iubire cu Cristi Chivu, după 17 ani de mariaj. Ei locuiesc în Milano împreună cu fiicele lor, însă ea s-a întors în România pentru filmări, fiind coprezentatoare la emisiunea „X Factor”.

Adelina Chivu, în vârstă de 42 de ani, revine pe micile ecrane după o lungă perioadă de absență. Ea va colabora cu Mihai Morar în cadrul emisiunii „X Factor” de la Antena 1. De asemenea, a acceptat să-i acorde un interviu amplu, împărtășind detalii pe care publicul nu le cunoștea până acum.

„Eu nu am vorbit niciodată până acum despre asta! Am renunțat la tot pentru Cristi. Dar nu îmi pare rău, pentru că el este viața mea. Cristi este viața mea. Sunt obsedată de el, și după atâta timp simt același lucru”, a mărturisit ea.

Totodată, Adelina Chivu a recunoscut că îi e mereu alături soțului ei, care după ce a renunțat la fotbal a devenit antrenor.

Adelina Chivu a povestit despre pasiunea și devotamentul pentru soțul ei, Cristi Chivu, chiar și după 17 ani de căsnicie. Ea menționează că este extrem de competitivă la jocuri și că se supără dacă pierde, în timp ce el rămâne calm. Chiar și la meciurile amicale, ea se implică emoțional, fiind prezentă la toate meciurile, indiferent de condițiile meteo, și chiar plânge pentru soțul ei când pierde. Adelina subliniază că nu ratează niciun meci, participând fie singură, fie cu

„Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. (…) Eu sunt foarte ofticată la jocuri și niciun prieten nu vrea să joace cu mine. Eu mă supăr dacă pierd. El dacă pierde, nu se supără, dar eu plâng pentru el și la meciurile amicale. Nu știu dacă pentru el contează, e un amical. Eu sunt la toate meciurile prezentă. Am stat în bălți, în zăpadă, în ploaie, cu fulgere, oriunde. Nu am lipsit. Am fost și câteva meciuri în deplasare, sunt foarte prezentă. Eu oricum merg, dacă ele vor să vină (n.r. – fiicele lor), bine, mă duc singură. Mai vina una sau cealaltă, ori amândouă (…) El este cu gura până la urechi și tot un zâmbet că știe că o să-mi dea mie vestea și că încep să plâng. Nu știi ce ghinion e că a ratat un penalty că nu știu”, a mai spus Adelina Chivu în podcast.