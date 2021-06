Toată lumea a remarcat că Adelina și Cristian Chivu sunt extrem de discreți. Cei doi au încercat să ofere cât mai puține detalii despre relația lor încă de când s-au cunoscut, dar pentru mulți oferă un adevărat exemplu. Chiar și după 14 ani, cei doi se iubesc ca în prima zi și bruneta a decis să vorbească despre povestea de dragoste trăită cu alesul ei.

Adelina și Cristi Chivu trăiesc în Milano alături de fetițele lor, Natalia și Anastasia. Chiar dacă acum totul pare lapte și miere, se pare că la început nu le-a fost chiar așa de ușor. Încă de când s-au mutat, cei doi s-au găsit singuri într-un oraș nou, așa că a fost necesar să formeze o echipă imbatabilă pentru a trece peste orice provocare. După această situație, ei s-au apropiat foarte mult.

El la fel îmi povesteşte mie tot – sunt expertă în tehnici de joc, ştiu toate accidentările de la stadion. Lucruri pe care le-ar vorbi cu un prieten de-al lui eu le ştiu pentru că le vorbeşte cu mine. La început nu era el foarte comunicativ, dar aici pot să-mi asum acest lucru, că l-am făcut să fie foarte comunicativ cu mine. În rest, cu alţii, nu am reuşit să-l fac să fie aşa, dar cu mine este şi asta e bine.”, a spus Adelina Chivu pentru Ok! Magazine .

De asemenea, poate multe cupluri se întreagă cum reușesc cei doi să mai petreacă timp singuri. În timp ce aceștia își împart timpul cu micuțele lor, se pare că Adelina și Cristi Chivu au un secret de care ar trebui să se folosească toată lumea. Vedetele merg în fiecare an într-o vacanță pentru a se relaxa și sărbătoresc fiecare aniversare.

„Da. Noi în fiecare an avem o vacanţă singuri, doar noi doi. Anul trecut, evident nu am reuşit cu pandemia. Am plecat trei săptămâni în Puglia cu fetele şi s-a nimerit să fim acolo de aniversare. Dar de obicei o aniversăm noi doi singuri sau cu prietenii printr-o vacanţă în care mergem fără copii.

Ne-am ţinut an de an de regula asta şi mă bucur foarte tare că abia aşteptăm amândoi perioada aia. Chiar ieri ne organizam cum să facem şi unde să mergem – trebuie să lăsăm copiii, dar acum avem şi căţelul – iar pentru el trebuie să găsim o linie de avion care să îl accepte. E puţin mai complicată gestionarea situaţiei, dar ne descurcăm.”, a mai zis Adelina Chivu.