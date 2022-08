Suma fabuloasă pe care Ionuț Dolănescu o pune la bătaie pentru renovarea casei regretatului său tată. „Mi-am vândut o proprietate de peste ocean”. EXCLUSIV

Ionuț Dolănescu trebuie să-și amâne cu circa un an intenția de a termina de renovat casa celebrului său tată, cea din strada Caimatei, din București. Fiul celebrului artist popular care a încântat multe generații de români a declarat pentru PLAYTECH.RO că bugetul alocat renovărilor i-a depășit cu mult așteptările inițiale.

După un an de șantier nu mai cred că vom termina anul acesta, așa cum speram inițial. Îmi doresc ca să finalizez cât mai repede repararea acoperișului, pentru ca sezonul rece să nu ne dea ocazia altor probleme dificile”, a adăugat fiul cel mare al lui Ion Dolănescu.

„Scumpirea fără egal a materialelor de construcții mi-a dat peste cap toate planurile gândite inițial. Chiar și efectele perioadei de pandemie, când nu am putut cânta din cauza restricțiilor știute de toată lumea, au avut rolul lor. Dar ceea ce m-a luat și ne-a luat pe toți prin surprindere a fost scumpirea fără precedent a materialelor de construcții.

Potrivit afirmațiilor acestuia, Ionuț Dolănescu a fost nevoit să-și vândă o proprietate din Statele Unite ale Americii pentru a putea asigura finanțarea lucrărilor de renovare ale casei tatălui.

„Nu vă ascund că mi-am vândut o proprietate de peste ocean , din Statele Unite ale Americii, ca să fac rost de banii necesari reparației. Am dat acea casă cu 400.000 de dolari și jumătate dintre ei i-am folosit deja în contul casei din București. Nici nu vreau să mă gândesc la suma totală pe care o am de cheltuit până la finele lucrărilor!”, a indicat același Ionuț Dolănescu.

El spune că cel mai târziu la finele anului viitor va încheia lucrarea, mai ales că în aceeași perioadă îi va expira și aprobarea oficială primită din partea organismelor statului:

„Abia aștept să o văd reparată. În fapt, am și mărit-o, fiindcă casa va avea și o mansardă. M-am luptat opt ani pentru ea în instanță, așa că îmi doresc să o văd din nou frumoasă, ca pe vremea în care tata locuia în ea și primea aici atâta lume!”.

În plus, el admite faptul că în proiectul său personal a fost ajutat în această vară și de numărul sporit de evenimente la care a fost invitat să cânte, un fel de revanșă pentru ultimii doi ani, mai mult seci în evenimente publice sau particulare.

„Cea mai mare parte a mobilei din casa tatălui am dus-o la cealaltă casă a mea, cea din Perșinari, la 15 kilometri de Târgoviște, casa unde a crescut tatăl meu și unde mi-am petrecut și eu o mare parte din copilărie. Și pe aceea am renovat-o , așa că nu pot decât să mă bucur că am reușit să duc mai departe ceva din tradiția familiei mele.

Încă nu m-am decis dacă voi face din casa din strada Caimatei un centru cultural sau o școală de artă care să poarte numele tatei, dar până la anul mai am timp. Este posibil și un asemenea scenariu!”, a mai spus Dolănescu junior.