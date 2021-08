Ce se întâmplă cu casa lui Ion Dolănescu din strada Caimatei. Ionuț, fiul regretatului artist, a luat decizia finală (exclusiv)

Ionuț Dolănescu a luat decizia definitivă. El s-a hotărât ce urmează să se întâmple cu casa părintească din strada Caimatei.

S-au judecat ani de zile pentru averea lăsată de tatăl lor. Acum, Ionuț și Dragoș Dolănescu s-au liniștit și pare că au mai lăsat fiecare de la el.

Ionuț Dolănescu a decis să se mute în casa părintească din București. Urmează să facă asta în câteva luni, însă casa nu va rămâne la fel.

“Am decis să mă stabilesc în casa copilăriei mele, în casa tatălui, de pe strada Caimatei. Ca atare, am luat legătură cu un architect şi am ajuns amândoi la concluzia că locuinţa are urgent nevoie de îmbunătăţiri.

Nici nu mă miră, fiindcă imobilul are peste 100 de ani vechime, iar tata nu s-a mai îngrijit foarte tare de soarta ei în ultima perioadă a vieţii sale”, a declarat Ionuţ Dolănescu pentru impact.ro.