Suma colosală dată împrumut de Alexandru Rafila în 2021. Ce a făcut ministrul Sănătății

Noul ministru de la Sănătate, Alexandru Rafila, se pare că este unul din cei mai bogați membri din guvernul condus de Nicolae Ciucă. Ultimele decalrații de avere ale ministrului au scos la iveală sumele câștigate de acesta în ultimii ani.

Alexandru Rafila și declarația sa de avere

Fostul reprezentat al OMS pentru România, Alexandru Rafila a avut un an 2020 destul de productiv, conform declarațiilor de avere publicate, după preluarea mandatului de parlamentar la alegerile din decembrie 2020.

În ianuarie 2021 Alexandru Rafila demisiona din fucția de șef de laborator la spitalul Mateș Balș. Tot atunci, în declarația de avere, apărea suma de 235.000 de euro ca împrumut pentru unul din membrii familie sale.

Conform unor date ulterioare, se pare că Alexandru Rafila a mai împrumutat pe cineva cu aproximativ 10.000 de lei. Veniturile actualului ministru de la sănătate s-au mai rotunjit anul acesta după ce vindea un apartament în valoare de 67.500 de euro.

Un contract de vânzare/cumpărare a unui teren de 5.000 de metri pătrați se regăsește în declarația de avere actualizată a ministrului Alexandru Rafila. Valoarea totală a contractului se ridică la suma de 510.000 de lei. Data de pe contract este de 2 noiembrie anul curent.

Ministrul are acțiuni la Transgaz și Banca Transilvania

În afară de veniturile personale, din diferitele activități contractuale, Alexandru Rafila se poate lăuda cu investiții la două mari entități din România. Prima este Banca Transilvania, unde ministrul are investiții de aproximativ 154.000 de lei, conform Mediafax.

Cea de a doua entitate unde are investiții, este Transgaz, transportatorul național de gaze naturale, controlat de statul român. În acest caz, Alexandru Rafila are investiții în valoare de 214.000 de lei, cu dividente la final de an.

În afară de ivnestițiile financiare, ministrul are și un număr important de acțiuni, mai exact 1.000 de aciuni TGN, și cel puțin 62.000 de acțiuni la banca amintită anterior.

În declarația de avere, mai apar și active financiare, sub forma unor conturi bancare, la Reiffeisen Bank și BCR. Valoarea totală a acestor active se ridică la 100.000 de euro.

O parte din bani, sub formă de depozite bancare, sunt în conturile sale de la Reiffeisen, deschise încă din 2007, și anume 462,600 de euro, 15.600 de dolari, și 632,000 de lei.

Veniturile pentru anul 2020 se ridică la un total 352,800 de lei. Dintre care, salariul lunar de 10.700 de lei au venit de la Universitatea carol davila, iar salariul de 19.000 de lei de la Spitalul Matei Balș, din Capitală.

După ce a devenit parlamentar pe listele PSD, Alexandru Rafila demisiona din funcția deținută în cadrul spitalului bucureștean.