Suma colosală cu care se vinde șervețelul de adio al lui Leo Messi. Ce s-a aflat acum

Suma colosală cu care se vinde șervețelul de adio al lui Leo Messi. Destinul starului argentinian la Barcelona s-a derulat între două șervețele. Pe primul, cel din decembrie 2000, s-a scris primul contract al puștiului de 13 ani pe atunci, cu gruparea catalană. Pe al doilea, din august 2021, Messi l-a folosit la conferința de presă în care și-a anunțat plecarea de pe Camp Nou. El a fost scos acum la licitație.

Leo Messi e deja istorie pentru Barcelona. Starul argentinian a fost nevoit să se despartă de gruparea catalană după ce noul său contract nu a putut fi înregistrat la Liga Profesionistă din Spania. Fair-play-ul financiar a prevalat în fața incomensurabilei imagini pe care Messi o aduce pentru La Liga. Messi a semnat primul contract cu Barca în decembrie 2000, pe un șervețel. Se poate spune că destinul său la Barcelona s-a derulat între două șervețele. Pe cel de-al doilea l-a folosit în conferința de presă din 8 august 2021 în care și-a anunțat plecarea de la club.

În ultimele zile m-am gândit mult la ce voi spune și adevărul e că nu mă pot gândi la nimic. E foarte dificil pentru mine după atâția ani. Am fost aici întreaga mea viață și nu sunt pregătit pentru asta.

Anul trecut, eram convins, știam ce vreau să zic, dar acum nu e la fel. Acum eram convinși și eu, și familia mea, că vom rămâne acasă, ne doream acest lucru, să rămânem la noi acasă, să ne continuăm viața la Barcelona. Ceea ce am trăit aici a fost wow, incredibil. Astăzi trebuie să spun adio, am fost aici de la vârsta de 13 ani”, a spus Leo Messi la conferința de presă.