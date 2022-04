Suma colosală cu care se vinde o monedă de 1 cent. Te îmbogățești dacă o ai acasă. Monedele vechi sunt câteodată surse incredibile de venit pentru cei care le au deja. Banii pentru care se comercializeză unele dintre aceste monede sunt incredibil de mulți. Care este moneda care valorează de 10.000 de ori valoarea ei.

Incredibil cu cât se vinde o monedă de 1 cent. Ți-a pus mâna Dumnezeu în cap dacă o ai prin casă

Monedele rare se comercializează de cele mai multe ori la niște prețuri astronomice. Sumele sunt atât de mari încât doar colecționarii cu bani și le pot permite. Astfel, anunțurile cu acest fel de monede au început să împânzească și site-urile de vânzări din România.

Oferta este una generoasă, însă trebuie să fi priceput, să ai cunoștințe serioase de numismatică, pentru a putea face bani din așa ceva. O monedă din Grecia de doi euro se vinde cu 500.000 de lei. Aceasta este fabricată în anul 2002 și este o „bijuterie” foarte rară, conform numismaților.

Cu cât se vinde o anumită monedă de 1 Euro

Prețurile diferă în funcție de monedă. Un alt vânzător solicită, pentru patru monede de un euro, suma de 40.000 de euro. În acest fel, o monedă de un euro a ajuns să coste de 10.000 de ori valoarea ei inițială. Monedele de 1 euro au ieșit pe piață în anii 2000, 2001 și 2002.

Un alt exemplu este o monedă cu Regina Elisabeta a II-a, care se comercializează la un preț de 1.200 de euro. Aceasta a fost scoasă pe piață în anul 1981 și este recunoscută de colecționari pentru valoarea ei.

Moneda de 1 cent valorează peste 100.000 de euro

O altă monedă pe care dacă o ai în casă ți-a pus Dumnezeu mâna în cap este cea de un cent. Aceasta se poate comercializa cu 110.000 euro, conform colecționarilor. Moneda de un cent datează din anul 1970, iar condiția principală pentru încasarea prețului uriaș este să fi fost menținută în condiții optime.

Inscripțiile de pe moneda de 1 cent, precum „In God we trust”, „Liberty” sau „United States of America” pot fi văzute cu ușurință. Prețul pe care vânzătorii îl solicită pentru moneda de 1 cent ar putea fi justificat prin raritatea acesteia, precum și prin faptul că are peste 50 de ani.

Cât ar valora bancnota de 2000 de lei

Nu în ultimul rând, unii dintre colecționarii din România ar fi făcut bani frumoși din comercializarea bancnotelor de 2000 de lei, cele cu Eclipsa din 1999.

Cu prilejul acestui eveniment astronomic global, Banca Naţională a României a emis în acelaşi an o bancnotă specială, cea de 2000 de lei, care în prezent este extrem de căutată de către colecționari. Această bancnotă s-ar comercializa acum cu suma de 1000 de lei.