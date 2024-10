Victorie pentru Simona Halep la Hong Kong. Cu cât a învins-o românca pe Arina Rodionova în runda inaugurală

Zi importantă pentru Simona Halep și pentru tenisul românesc. După doi ani de pauză, sportiva s-a calificat miercuri în turul doi al turneului de la Hong Kong, impunându-se în fața Arinei Rodionova, într-un meci de peste două ore.

Au trecut mai bine de patru luni și jumătate de când Simona Halep nu mai jucase un meci oficial, însă la început de octombrie, sportiva a revenit în competiții. Halep participă la turneul de la Hong Kong, unde a învins-o în primul tur pe Arina Rodionova, cu scorul 6-2, 4-6, 6-4. Este primul meci oficial al româncei, după problemele de la genunchi, care au forțat-o să stea departe de competiții în ultimele luni. În turul doi, Halep o va întâlni pe Anna Blinkova, numărul 78 mondial şi favorită 7.

Cu câteva luni înainte, Simona Halep s-a retras de la turneul din Paris, din cauza unor probleme la genunchi. A petrecut câteva luni antrenându-se și a făcut recuperare în Italia pentru problema medicală avută. În urmă cu câteva săptămâni, dădea de înțeles că este gata să revină în competiții, iar acum a primit un Wild Card pentru a participa la turneul de la Hong Kong.

Este prima victorie a româncei, după 778 de zile, după cum notează și presa străină. Ultimul meci câștigat de Simona a fost cel cu Anastasia Potapova, pe 17 august 2022, la Cincinnati. În octombrie 2022, sportiva primea rezultatul testelor antidoping și era suspendată din tenisul profesionist. A început atunci un proces anevoios, prin care Halep spera să își dovedească nevinovăția și care s-a încheiat în februarie, anul acesta.

În urma declarației, sportiva s-a mobilizat și a câștigat primul meci după mai bine de doi ani. Halep pare să își fi revenit la forma de dinainte de suspendare, iar problema de la genunchi dă semne că a dispărut.

”Un mic update pentru susținătorii mei: în primul rând vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase!!! Am fost in Italia la recomandarea domnului Dobre pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să îl am alături pe domnul Dobre. Hope to be back on court soon (Sper să mă întorc curând pe teren)”, a transmis Simona pe Instagram, de curând.