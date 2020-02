Suferința nebănuită din spatele zâmbetului Andreei Bălan. Artista și-a dorit ca fanii să afle direct de la ea. Mărturisiri copleșitoare

View this post on Instagram

Fiind un artist energic si plin de viata, se spune ca ma reprezinta show-urile, coregrafiile si piesele vesele dar… in spatele zambetului meu, mereu a fost un suflet avariat in copilarie cu un bagaj emotional complex, care si-a dorit iubirea celorlalti. De aceea m-am autodepasit constant, am muncit pana la epuizare si am alergat mereu dupa fericire. Sufletul meu a fost si va fi mereu pe piesele triste si cu mesaj, iar vocea mea transmite mai multe emotii atunci cand cant versuri in care ma regasesc. Sens unic este despre puterea de a merge mai departe indiferent de cat de tare doare..