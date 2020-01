Andreea Antonescu, anunț neașteptat despre fostul soț. Ce s-a întâmplat acum între cântăreață și Traian Spak

Celebra cântăreață a făcut un anunț cât se poate de neașteptat, despre fostul ei soț. Totul în contextul despărțirii actuale, pe care Andreea Antonescu o traversează, la început de 2020. Componenta trupei André a confirmat că nu mai formează un cuplu cu Ștefan Manolache. Povestea lor de dragoste a fost una scurtă și s-a încheiat la doar trei luni de când a debutat.

Totodată, tânărul a avut parte și de clipe de șoc, după ce a suferit un accident, când cei doi se aflau la Azuga. Medicilor le-a fost solicitat să intervină de urgență și momentele s-au petrecut chiar în primele zile ale noului an. Fostul iubit al vedetei a fost lovit în mod violent de o placă de snowboard, ce scăpase de sub control.

Deși totul părea că-i merge foarte bine în noua relație, Andreea Antonescu și Ștefan Manolache au pus punct poveștii de iubire. Se pare că și fostul soț al acesteia ar fi avut de-a face despărțirea. Traian Spak locuiește în prezent în SUA, potrivit click.ro, și ar avea o strânsă legătură cu faptul că ea și Ștefan și-au spus adio. Artista a făcut astfel de declarații când a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A vorbit în mod foarte deschis despre faptul că divorțul i-a influențat relația de doar trei luni.

„M-am simţit extraordinar în această relaţie. Omul s-a comportat impecabil cu mine. A venit însă raţionalul peste mine. A fost atâta presiune asupra subiectului încât am început să analizez. Consider că unele lucruri în viaţă trebuie să meargă pe un drum normal, într-o anumită ordine. Nu a fost niciun vinovat. Eu am fost cea care a plecat din această relație. Am încheiat anul 2019 cu niște lucruri neterminate încă, unul dintre ele fiind divorțul meu! În septembrie când am anunţat divorţul la notar nu m-am gândit la toţi paşi prin care se poate realiza separarea. Nu am ştiut de această variantă a divorţului prin neprezentare. Procesul va merge în instanţă.”, a povestit Andreea Antonescu.