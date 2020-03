Suferință enormă pentru Monica Tatoiu. Ce se întâmplă în aceste momente cu fiul ei

Veste exrem de tristă pentru Monica Tatoiu într-o zi în care trebuia să fie extrem de fericită. Ce se întâmplă acum cu fiul ei? Unde se află acesta și ce e nevoit să facă?

Din păcate, fiul Monicăi Tatoiu a fost nevoit să se conformeze și el noilor prevenții impuse de către autorități în lupta contra coronavirus. Singurul moștenitor al vedetei a împlinit ieri, 29 martie, vârsta de 26 de ani. Din nefericire, nu a putut sărbători cu prietenii sau acasă cu familie, pentru că este prins în izolare în Italia. Victoraș, așa cum este alintat de mama lui, s-a aniversat sigur, în Italia, loc unde acum pandemia a ajuns la vârf.

Mama sa a ținut să ofere un mesaj pentru acesta, oferindu-l drept exemplu și implicit sugerând românilor să stea în case. „Puiul meu a sărbatorit 26 de ani respectând izolarea de 26 de zile, cu colegii de la muncă şi oameni necunoscuţi de pe stradă, cântând. Dacă el poate şi noi putem să facem ceea ce trebuie. Îmbrăţişări la distanţă”, a scris vedeta pe pagina sa de socializare.

Cunoscuta vedetă a mărturisit că în cea mai fericită zi din viața sa a cunoscut și cea mai mare frică.

“29 marie 1994 era într-o marţi, la ora 9 în Spitalul Universitar. Am făcut cezariană de frică, era să mor de la anestezie. Copilul s-au născut cu un plămân nefuncţional. Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după…..Am vrut să mor şi apoi m-am rugat. Şi am promis să fiu cuminte cum mama m-a învăţat şi nu am ascultat-o. Şi s-a făcut bine. Şi este master diver. E adult acum. Cu carte de muncă. Nici un sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este tot pui rămâne”

Monica Tatoiu