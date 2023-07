Suferința cumplită pe care a trăit-o Mihai Albu la numai 16 ani: ”Am deschis ușa și mi-au spus că tata a murit!”

Un profesionist desăvârșit, ale cărui creații sunt admirate și apreciate în întreaga țară, un artist complex, discret, care ascunde o poveste de viață tulburătoare. Mihai Albu și-a deschis sufletul și a vorbit despre suferința cumplită pe care a trăit-o la numai 16 ani, când și-a pierdut tatăl.

Mihai Albu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți designeri de la noi din țară. Brandul ce îi poartă numele este apreciat și renumit pentru creațiile deosebite, elegante, rafinate și de bună calitate.

O prezență discretă în spațiul public, puțini ar bănui că în spatele omului de succes se ascunde o poveste de viață dureroasă. Invitat la emisiunea „În oglindă”, ce va fi difuzată sâmbătă, la 22:30, la Kanal D2, designerul va vorbi despre unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut.

Avea doar 16 ani când tatăl său a murit. A fost o experiență traumatizantă, ce i-a marcat viitorul, dar care l-a învățat si să privească viața cu determinare și să aprecieze fiecare moment al acesteia.

“Într-o dimineață, pe la ora 5:30 a sunat Miliția la ușă. M-am trezit, am deschis usa si m-au anunțat că a murit tata. Vă dați seama, la 16 ani, a fost un șoc… A făcut infarct pe stradă”, a povestit Mihai Albu despre modul în care a aflat vestea morții tatălui său.

După dispariția tatălui său, mama lui Mihai Albu a fost unicul sprijin financiar al familiei. Designerul a mărturisit că acele momente l-au determinat să lucreze intens la brandul propriu și să creeze piese unice.

“Încă din timpul Facultății, pentru că am avut o situație mai precară acasă, trăiam doar din salariul mamei… Așa am suferit pe chestia asta și atunci am lucrat foarte mult la brandul Mihai Albu, când nu le-a mai fost rușine femeilor să poarte o piesă pe care scrie un nume românesc”, spune Mihai Albu.