Mihai Albu, primele declarații despre o posibilă nuntă cu Ena, actuala iubită. Ce secret a dezvăluit despre aceasta EXCLUSIV

Mihai Albu, designerul de încălțăminte al cărui nume figurează și în Cartea Recordurilor, cu pantofii cu toc de 37 de cm, și-a regăsit liniștea sufletească, în brațele Enei, de profesie medic chirurg cardiolog. În interviul pentru Playtech Știri, Mihai ne-a vorbit, în exclusivitate, despre viața alături de iubita cu picioare de fotomodel, și care îi poartă ultimele creații, dar și despre afacerea sa, afectată de uriașele scumpiri.

Mihai Albu și-a refăcut viața sentimentală, după divorțul scandalos de Iulia Albu, de acum nouă ani. Însă, cum relația e de-abia la început, Mihai și Ena nu se grăbesc la căsătorie. Nu exclud însă posibilitatea să-și oficializeze relația, dacă lucrurile vor merge la fel de bine și în viitor. Iată ce ne spune Mihai Albu, despre frumoasa brunetă cu trup de fotomodel, care i-a ”furat” inima:

Mihai Albu face tot posibilul să atragă cât mai multe cliente la atelierul lui de încălțăminte, mai ales, acum, în prag de Sărbători, când lumea se pregătește de petreceri, ca odinioară:

M-am adaptat mereu vremurilor, de câțiva ani am făcut și modele sport. Deși au crescut foarte mult prețurile, la energie, la gaze, la materiale, eu nu am scumpit nimic”, ni s-a mai confesat Mihai Albu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

,,Iarna aceasta, chiar și la petreceri, se poartă ghetuțele cu tocuri de 8, 10 și 12 cm. Afacerea cu încălțăminte a mers mai anevoios, după pandemie, există o oarecare reticență, e loc de mai bine. Am vorbit și cu cei care fac haine, lumea nu-și prea mai cumpără, acum sunt alte priorități.

Unul dintre modelele de ghetuțe, în valoare de 1.300 de lei, din noua colecție a lui Mihai Albu, i-a fost dăruit iubitei Ena. Frumoasa brunetă a purtat încălțămintea cu toc înalt la petrecerea de sâmbăta trecută, unde cei doi îndrăgostiți s-au distrat până-n zori:

,,Ena are picioare frumoase, toată lumea zice, dar nu merge la sala de sport. Stă mult la spital, operează, este medic chirurg cardiolog. Am fost și eu la control, la ea, la cabinet. Mi-am controlat inima, am făcut analize, dar sunt bine, sănătos”, a adăugat Mihai Albu, pentru Playtech Știri.