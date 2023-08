Mihai Albu, atac către Iulia Albu și ceilalți concurenți de la America Express: ‘Un show pentru cei care nu au serviciu’

Iulia Albu a acceptat provocarea America Express și va pleca, alături de iubitul ei, în aventura vieții lor pe Drumul Soarelui. Fostul soț al creatoarei de modă nu vede, însă, cu ochi buni această participare. Ce spune Mihai Albu despre acest lucru și unde va sta fiica lor pe parcursul filmărilor.

Iulia Albu este una dintre vedetele care vor face parte din în următorul sezon America Express. Aceasta va porni în frumoasa aventură alături de iubitul ei, Mike, și se declară pregătită să facă față tuturor probelor de foc.

„Este oficial #teamMAIIA America Express începe ACUM! El este Mike și, chiar dacă îmi cântă la vioară nu întotdeauna îmi cântă și în strună. My Partner in craziness and life. Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează!”, a scris Iulia Albu pe contul ei de Instagram.