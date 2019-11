Studiul despre Coca Cola care ar trebui să te convingă să te lași: cea mai tristă performanță

Pentru al doilea an consecutiv, la nivel global, compania Coca Cola se laudă cu o performanță îngrijorătoare. Datele unui nou studiu ar trebui să-ți schimbe părerea despre titanul sucurilor acidulate.

Dacă obișnuiești să bei o Coca Cola la cină sau împreună cu o pizza la birou, ar trebui să știi că nu îți faci rău doar ție, din cauza cantității fabuloase de zahăr pe care o are în compoziție. Din păcate, afinitatea ta pentru băuturile garbogazose face un rău semnificativ planetei.

Corporația Coca Cola, pentru al doilea an consecutiv, este cel mai mai poluator cu plastic de pe planeta noastră. Indiferent unde locuiești, ești afectat de această informație incredibil de tristă. Datele studiului care plasează Coca Cola în această poziție delicată vine de la o organizație non-profit foarte importantă, Break Free From Plastic.

Pentru a ajunge la datele îngrijorătoare, ONG-ul a efectuat un audit în ceea ce privește poluarea cu plastic la nivel global, iar produsele Coca Cola sunt în fruntea clasamentului . Ca să înțelegi mai bine gravitatea situației, ai în vedere că nivelul de poluare creat de cel mai puternic brand din industria răcoritoarelor generează mai multe deșeuri decât următoarele trei ocupante ale aceluiași top al rușinii.

Studiul a fost încheiat în luna septembrie a acestui an, când voluntari din 51 de țări și-au asumat sarcina de a colecta deșeuri din râuri, baraje, plaje și străzile din orașe. Concluzia nu a fost greu de dobândit. Coca Cola e lider. Au fost colectate de voluntari 11.732 de sticle de plastic din 37 de țări, de pe patru continente de produse ale faimosului brand. Conform statisticii, gunoiul adunat reprezintă doar 2,5% procente din deșeurile existente la nivel global.

În ceea ce privește celelalte companii prezente în top, Nestle ocupă locul al doilea, în timp ce PepsiCo este pe trei. Pe lângă podium se află Mondelez International (Oreo, Nutter Butters, etc.), Mars, Colgate – Palmolive, Phillip Moriss International, Procter & Gamble și Perfetti van Mille.

BREAKING: @CocaCola, @Nestle and @PepsiCo named top plastic polluters for SECOND year in a row.

It’s time we held them to account.

Read the full #BreakFreeFromPlastic #BrandAudit2019 report: https://t.co/TVptCFUDAQ pic.twitter.com/IT78TSWk1P

— breakfreefromplastic (@brkfreeplastic) October 23, 2019