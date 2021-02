Strategia fraților Dedeman. Cum își pun la adăpost afacerile pentru a nu pierde bani

Care este strategia fraților Dedeman. Frații Pavăl își transferă afacerile din imobiliare, auto, agricultură și construcții sub umbrela unui alt holding. Oamenii de afaceri au început încă din 2020 transferul deținerilor în firme către Pavăl Holding, cel mai recent transfer fiind al acțiunilor Cemacon.

Strategia fraților Dedeman

Ultimul transfer de acțiuni sub umbrela Pavăl Holding a fost anunțat în urmă cu puțin timp la Bursa de la București. Frații Pavăl, aveau 73% din producătorul de cărămizi Cemacon prin intermediul Dedeman SRL. Acest pachet de acțiuni a fost transferat către Pavăl Holding SRL, care a fost înființată în urmă cu doi ani și în care Dragoș Pavăl deține 60%, iar Adrian Pavăl 40%, conform Termene.ro.

Pavăl Holding este, de asemenea, și acționar majoritar al rețelei de magazine de materiale de construcții Dedeman. În noiembrie 2021, părțile sociale ale dealerului auto Dedeman Automobile, deținute de Dedeman SRL, au fost achiziționate de Pavăl Holding, conform informațiilor făcute publice în Monitorul Oficial. De altfel Dedeman Automobile este dealer unic în județul Bacău, pentru mărcile Dacia, Renault și Nissan. În anul 2019, firma a avut o cifră de afaceri de 37, 8 milioane de lei, dar și un profit de 2,19 milioane de lei.

Ce alte afaceri mai dețin

De asemenea, și afacerile imobiliare ale fraților Pavăl sunt în prezent deținute tot prin Pavăl Holding, 300 de milioane de euro fiind direcționate spre investiții imobiliare. Cele trei clădiri de birouri The Bridge au fost achiziționate cu 200 milioane de euro de la Forte Partners, iar proiectul The Office din Cluj-Napoca a fost achiziționat cu 100 milioane de euro de către omul de afaceri Ovidu Șandor și Nepi Rockcastle. Compania mai are și un parteneriat cu Ionuț Dumitrescu pentru dezvoltarea unui parc logistic în Chitila, investițe de 25 de milioane de euro, din care frații Pavăl dețin 80%. Pavăl Holding și-a crescut deținerea de 0,02% din firma The Bridge 2 Office Building, devenind acționar unic. Și în cazul proiectului de la Cluj-Napoca, Pavăl Holding este acționar majoritar. De asemenea, frații Pavăl au mai investit și în agricultură, alături de Raluca și Cătălin Grigoriu, părțile sociale fiind transferate către noul holding. Frații Pavăl mai dețin și 23?% din Alro Slatina, pentru care au plătit 106 milioane de euro.

De menționat este că Frații Pavăl au pornit de la zero în primii ani după revoluție și au avut nevoie de zece ani ca să ajungă la formatul actual al rețelei Dedeman, magazine cu o suprafață medie de vânzare de 8.000 de metri pătrați și circa 40.000 de articole listate.