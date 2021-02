Frații Dedeman au fost detronați! Doi tineri dintr-o familie din România au acum o companie de un miliard de dolari

În doar trei ani, doi frați din Sibiu au reușit să dezvolte o companie care valorează un miliard de dolari. I-au detronat pe celebrii frați Dedeman. Este vorba despre compania Elrond, a doi tineri care au creat criptomoneda e-gold și un portofel electronic ce permite realizarea tranzacțiilor financiare în siguranță și foarte rapid.

Beniamin şi Lucian par doi tineri obișnuiți. Sunt pasionați de tehnologie de mici, însă nici părinții lor, nici ei, nu s-au gândit că la un moment dat vor ajunge să dețină propria lor companie. Și nu este o companie oarecare, ci una unicorn, adică o întreprindere care valorează un miliard de dolari.

“Tatăl nostru ne-a cumpărat un computer, am fost foarte pasionaţi, în prima fază am stricat computerul de foarte multe ori după care am devenit oamenii care cumva în oraşul nostru reparăm computerul pentru majoritatea oamenilor”, a declarat Beniamin Mincu, CEO & co-fondator al Elrond.