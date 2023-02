Strada din București care este interzisă șoferilor din ambele sensuri. Care este explicația

Peste tot în lume, din anumite considerente, anumite străzi sunt blocate accesului autovehiculelor, dar în general dintr-un sens de mers. Dar, la noi, pentru că suntem mai catolici decât papa, există strada din București care este interzisă șoferilor din ambele sensuri. Deși mulși s-au întrbat de ce, întrebând și primăria de sector, nu s-a găsit un răspuns logic la situație, dar strada este așa de ani buni, spun internauții.

De-a lungul anilor, motivul fiind diminurea poluării, orașe din întreaga lume experimentează interdicții temporare și permanente de circulație a mașinilor pe străzile lor. New York, San Francisco, Bogota, Londra, și chiar Bucureștiul au experimentat beneficiile transformării peisajelor stradale în spații publice deschise.

Schimbarea dinamicii sistemelor de transport ale unui oraș are potențialul de a crea coeziune socială și reziliență, și asta fie că sunt motivate de siguranța publică sau de coeziunea comunității, străzile fără mașini pot fi instrumente utile în consolidarea țesutului social al unui oraș.

Reducerea congestiei traficului, scăderea cantității de poluare a aerului și spațiile în care locuitorii se pot aduna pentru activități pot fi rezultatul interzicerii vehiculelor private. Pe măsură ce tot mai multe orașe experimentează străzile fără mașini, beneficiile acestor spații vor continua să aibă un impact asupra bunăstării societății.

După cum bine știm, Bucureștiul este una din capitalele europene cu cel mai aglomerat trafic, și din acest motiv, pe anumite artere s-a stabilit accesul doar într-un singur sens de mers, iar în alte zone, doar în anumite perioade, artere principale devin zone de accces pietonal. Dar situația despre care relatăm în cele ce urmează depășește cu mult înțelegerea și logica unui astfel de demers. Vorbim azi de strada din București care este interzisă șoferilor din ambele sensuri, iar mulți locuitori din Sectorul 2 s-au întrebat de ce această situație.

Vezi și: Străzile din București care vor fi pietonale în această vară. Unde se va închide traficul

Undeva în Sectorul 2 al Capitalei, există o stradă pe care nu se poate intra din nicio parte, având în vedere că sunt postate la ambele capete semne de interdicție de a intra cu mașina personală. Așa cum povesteșet un internaut, este vorba de Strada Rumeoara, iar locuitorul sectorului 2 întreabă pe Facebook de ce există această situație:

Deși Primăria Sector 2 nu a dat un răspuns, în omd oficial, un alt internaut a încercat să găsească o explicație logică referitoare la strada din București care este interzisă șoferilor din ambele sensuri, scriind tot pe același grup de Facebook:

„Strada a fost interzisă de mulți ani, cu excepția riveranilor, semn care era vizibil din Onciul. Nu am întrebat Primăria, dar am presupus că motivul era ce vedeam cu toții: stradă îngustă, mașini parcate, oameni care circulau cu viteză și era periculoasă în curba cu Aleea Rumeoara, erau mulți copii în zonă. Recent, habar nu am ce se mai întâmplă pe acolo, dar nu par multe schimbate”, a răspuns internautul.