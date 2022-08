Ştie 5 limbi străine, a fost manager de top în Ucraina, iar acum este femeie de serviciu în Timişoara. „Mă trezesc zilnic la 5 dimineaţa”

Povestea unei femei din Ucraina a șocat o lume întreaga. Aceasta a fost manager de top, știe cinci limbi străine, a predat franceză, iar acum lucrează ca femeie de serviciu în Timișoara. Yuliya are studii superioare, dar nu a reușit să își găsească alt loc de muncă pentru că nu vorbește limba română. Acesta este un obstacol de care se lovesc cei mai mulți dintre refugiații ucraineni care s-au stabilit la noi după ce rușii au invadat Ucraina.

Limba română este un obstacol pentru majoritatea refugiaților din Ucraina. Yuliya a șocat o lume întreagă cu povestea sa. Femeia a fost un manager de top, știe cinci limbi străine, a predat franceză, dar acum lucrează ca femeie de serviciu în Timișoara.

Aceasta are studii superioare, dar nu a reușit să își găsească alt loc de muncă în țara noastră pentru că nu știe limba română. Cea din urmă a rămas în România cu mama sa bolnavă, nevăzătoare și imobilizată la pat. Ea a primit o locuință, dar avea mare nevoie și de un venit lunar. Yuliya a reușit totuși să se angajeze la Institutul Cultural Francez din Timișoara, dar ca femeie de serviciu.

Yuliya Paltsun, refugiată: Nu am făcut niciodată curăţenie, doar în casa mea. Am fost directorul unei companii, am fost manager toată viaţa, aşa că e prima mea experienţă în curăţenie. Este foarte dificil. Mă trezesc zilnic la 5 dimineaţa, lucrez până la ora 11, apoi mă duc la şcoală să învăţ limba română ca să îmi pot găsi un loc de muncă mai bun. (Sursa: știritvr.ro)