Câți bani dă România pentru refugiații din Ucraina. Sumele plătite pentru o persoană în fiecare zi

Câți bani dă România pentru refugiații din Ucraina. Azi, premierul Nicolae Ciucă a precizat că săptămâna viitoare urmează a fi înaintate documentele de decontare către Bruxelles. Tot astăzi, în şedinţa de Guvern s-au stabilit și costurile pentru susţinerea cetăţenilor ucraineni. Iată sumele plătite pentru o persoană în fiecare zi.

Premierul țării, Nicolae Ciucă, a declarat că România a cheltuit până în prezent 51 de milioane de lei pentru gestionarea crizei refugiaţilor din Ucraina, subliniind că săptămâna viitoare vor fi înaintate documentele de decontare către Bruxelles.

„Un subiect foarte important a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor pe care ţara noastră le-a făcut până în acest moment de la începerea conflictului din Ucraina. Am reuşit să discutăm cu toate instituţiile implicate şi în felul acesta suma totală este de aproximativ 51 de milioane de lei şi am discutat cu toate ministerele de linie, astfel încât săptămâna viitoare să putem să înaintăm documentele la Bruxelles pentru începerea decontărilor”, a declarat Nicolae Ciucă azi, după întâlnirea Task Force şi a şedinţei de Guvern.

În şedinţa de Guvern susținută în această dimineață s-au stabilit costurile pentru susţinerea cetăţenilor ucraineni.

„Am stabilit ca pentru cei care vor fi cazați în spațiile asigurate de instituțiile statului, costul să fie de 50 de lei per persoană. Pentru cei care vor fi cazați în alte spații decât cele puse la dispoziție de către autoritățile statului, costul să fie de 100 de lei per persoană. În total suma pusă la dispoziție de fondul de rezervă, în primă fază este de aproximativ 208 milioane”, a declarat Nicolae Ciucă.

„În cadrul Task Force am discutat pentru organizarea unui hub umanitar în România, la Suceava. Pentru acest demers am discutat cu domnul președinte, doamna președinte a comisiei europene, Ursula von der Leyen și de asemenea cu doamna comisar Ylva Johansson. Avem convingerea că acest hub va putea facilita și să asigure coerență întregului efort care se face pentru a ajuta cetățenii ucraineni. Până în acest moment am putut observa o mobilizare a cetățenilor români, a societății civile și a instituțiilor statului.

Doresc să le transmit mulțumire pentru ce au făcut pentru cetățenii care sunt îngroziți de tot ceea ce însemnă consecințele războiului, generat de invazia armatei ruse în Ucraina. Pe platforma Ucraina, împreună ajutăm mai mult, sunt înscrise 5700 de oferte, fapt care spune tot despre ce înseamnă ajutorul în alimente, medicamente, spații de cazare, inclusiv în cartele SIM și este dovada faptului că cețățenii noștri au înțeles și s-au mobilizat exemplar. (…).

În acest moment continuă tot efortul ca ajutorul să ajungă în Ucraina, cel de-al patrulea eșalon urmează să treacă granița. Doresc să mulțumesc tuturor pentru modul în care au înțeles să se mobilizeze, inclusiv în ce privește donarea sânge. Am discutat cu ministrul Rafila și sunt în pregătire și spre finalizare demersurile ca acest transport să aibă loc”, a declarat Nicolae Ciucă.