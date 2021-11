Steven Gerrard a părăsit echipa lui Ianis Hagi. E oficial! Cu cine a semnat antrenorul

Steven Gerrard a părăsit echipa lui Ianis Hagi. E oficial! După 3 ani și jumătate petrecuți pe banca formației din Ibrox Park, Stevie G a decis să accepte o nouă provocare. Fostul căpitan al lui Liverpool este văzut de mulți drept urmașul ntural al germanului Jurgen Klopp pe banca „cormoranilor”. Cum neamțul mai are contract până în vara lui 2024, Gerrard a simțit nevoia să facă pasul către Premier League și le-a spus „la revedere” jucătorilor de la Rangers, printre care se numără și Ianis Hagi.

Informațiile despre plecarea lui Steven Gerrard s-au înmulțit în ultimele zile. iar astăzi, au fost conformate. Aston Villa l-a anunțat oficial pe Gerrard drept noul antrenor al echipei de pe locul 16 în Premier League, în locul demisului Dean Smith. Tehnicianul a ținut să mulțumească și fostului club pentru șansa de a conduce un club legendar cu care a câștigat titlul în Scoția, sezonul trecut.

Plecarea lui Steven Gerrard l-a lăsat pe Ianis Hagi fără antrenor, deocamdată. Aston Villa este unul dintre cele mai vechi cluburi din Anglia, fiind înființat în 1874. Are în palmares 7 titluri de campioană, ultimul obținut, însă, acum patru decenii, în 1981. În 1982, Villa a cucerit și Cupa Campionilor Europeni, actuala Champions League. Ianis Hagi ar putea să se reîntâlnească, însă, cu Gerrard, mai devreme decât s-ar anticipa.

Ziariștii britanici de la talksport.com. au scris că tehnicianul ar putea să aducă la Aston Villa, încă din iarnă, câțiva dintre jucătorii săi preferați de la Rangers. Aceștia ar fi Glen Kamara, Ryan Kent și…. Ianis Hagi.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021