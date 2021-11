Ce face Ianis Hagi cu o parte din salariul lui de la Rangers. S-a aflat abia acum

Ce face Ianis Hagi cu o parte din salariul lui de la Rangers. Internaționalul român se află în febra pregătirilor pentru ultimele două partide ale naționalei din preliminariile Cupei Mondiale 2022. Joi, pe stadionul Ghencea, elevii lui Mirel Rădoi vor întâlni Islanda, iar duminică, 14 noiembrie, vor juca în deplasare cu Liechtenstein. Dar Ianis Hagi are și alte preocupări, el și Tudor Băluță fiind primii jucători români care s-au alăturat unei organizații umanitare a fotbaliștilor din toată lumea.

Ce face Ianis Hagi cu o parte din salariul lui de la Rangers. Internaționalul român se pregătește de cele două partide decisive din preliminariile Mondialului 2022. Partidele contra Islandei și Liechtensteinului pot asigura, prin două victorii, prezența României la meciurile de baraj pentru calificarea la turneul final al CM. Naționala n-a mai ajuns la Mondiale de la ediția din 1998, desfășurată în Franța. Dacă vor câștiga cele două întâlniri, elevii lui Mirel Rădoi vor fi siguri de locul 2 ce-i duce la baraj, indiferent de celelalte rezultate din grupă.

Până atunci, Ianis Hagi are și emoții, din cauză că antrenorul său de la Rangers, Steven Gerrard, ar putea să plece la Aston Villa, în Premieri League. De curând, fiul lui Gică Hagi dezvăluia de ce a fost impresionat de Gerrard când a ajuns la actuala campioană a Scoției.

Ce mi-a plăcut cel mai mult la Steven Gerrard e că am descoperit anumite similarități între el și tata, ca mentalitate. S-a întâmplat ca după meciuri, indiferent dacă făceam egal sau câștigam, Gerrard și tată să aibă același discurs. Asta m-a surprins plăcut și mi-a confirmat că am crescut într-un mediu bun și am fost antrenat de un mare jucător și antrenor, aici mă refer la tata”, a declarat Ianis Hagi pentru GSP.