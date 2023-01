Stefanos Tsitsipas s-a calificat în finala Australian Open 2023. Novak Djokovic și Tommy Paul luptă pentru un loc în ultimul act

Stefanos Tsitsipas a reușit o victorie senzațională și s-a calificat în finala Australian Open 2023, după un meci de patru seturi în care l-a învins pe Karen Khachanov. În cea de-a doua semifinală se vor înfrunta Novak Djokovic și Tommy Paul. Partida începe la ora 10.30.

Grecul Stefanos Tsitsipas (24 de ani, locul 4 ATP) și-a respectat blazonul de favorit al primei semifinale de la Australian Open 2023 și s-a impus în fața rusului Karen Khachanov (26 de ani, 20 ATP). Partida a avut loc pe arena Rod Laver de la Melbourne și s-a terminat după trei ore și jumătate de joc, scor 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6), 6-3.

Pentru sportivul grec este prima finală la turneul din Australia, a doua într-un turneu de Grand Slam. În 2021, Tsitsipas a fost învins în ultimul act la Roland Garros, în cinci seturi, în fața sârbului Novak Djokovic. Acum ar putea ajunge din nou să-l înfrunte pe campionul din Serbia.

A sizzling semifinal ends in Greek glory 🇬🇷 @steftsitsipas overcomes a valiant Karen Khachanov to reach his first #AusOpen final.

It ends 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 👏#AO2023 pic.twitter.com/jsik2uaovL

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023