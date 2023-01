Novak Djokovic, calificare senzațională în semifinalele Australian Open 2023. Jucătorul sârb a făcut scandal în timpul meciului în care l-a egalat pe Andre Agassi

Novak Djokovic a dat uitării durerile care îl făceau să se gândească la retragerea de la Australian Open 2023 și s-a calificat în semifinalele competiției pe care speră să o câștige a zecea oară. Jucătorul sârb a reușit a 26-a victorie consecutivă, dar duelul cu rusul Andrey Rublev nu a fost lipsit de peripeții.

Novak Djokovic nu a fost lăsat de organizatori să participe anul trecut la Australian Open 2023, iar acum pare decis să „se răzbune” și să câștige premiul de două milioane de dolari. Ar fi al zecelea succes pe terenul de la Melbourne.

Jucătorul sârb s-a calificat în semifinale după un meci în care și-a dovedit încă o dată valoarea și nu i-a lăsat nicio șansă adversarului. Asta după ce acum câteva zile se plângea de dureri la coaspă și spunea că sunt șanse mari să se retragă de la acest turneu. În duelul cu rusul Andrey Rublev, locul 6 ATP, nu a avut nicio emoție și s-a impus în trei seturi: 6-1, 6-2, 6-4. A obținut astfel a 26-a victorie consecutivă și l-a egalat pe americanul Andre Agassi. Novak Djokovic îl va înfrunta în semifinale pe americanul Tommy Paul, care a trecut în turul precedent de conaționalul său Ben Shelton, scor 7-6 (6), 6-3, 5-7, 6-4.

