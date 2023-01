Elena Rybakina – Aryna Sabalenka, marea finală feminină de la Australian Open 2023. Jucătoarea din Belarus va juca prima oară în ultimul act al unui turneu de Grand Slam

Elena Rybakina – Aryna Sabalenka se vor înfrunta în finala feminină de la Australian Open 2023 pentru glorie și marele premiu de două milioane de dolari americani. Sportiva din Belarus va juca pentru prima oară cu trofeul pe masă la un turneu de Grand Slam. Cele două sportive s-au întâlnit până acum de trei ori.

Elena Rybakina – Aryna Sabalenka, duelul din finala feminină de la Australian Open 2023

Elena Rybakina este prima jucătoare care s-a calificat la ediția din acest an de la Australian Open 2023. Sportiva din Kazahstan s-a impus în două seturi echilibrate în partida din semifinale în care a înfruntat-o pe bielorusa Victoria Azarenka (33 de ani, 24 WTA), dublă câștigătoare a competiției de la Antipozi. Meciul a durat o oră și 43 de minute și s-a terminat cu următorul scor: 7-6 (4), 6-3. Elena Rybakina a câștigat turneul de la Wimbledon în anul 2022 și s-a calificat pentru a doua oară într-o finală de Grand Slam.

Aryna Sabalenka a avut o misiune mult mai ușoară în semifinale. Jucătoarea din Belarus a câștigat în două seturi confruntarea cu Magda Linette din Polonia. Partida s-a terminat după o oră și 35 de minute. Meciul a avut un start dificil pentru Sabalenka, care a pierdut primul game, dar a reușit să revină, iar cele două sportive au mers până la 6-6. În tie-break, bielorusa a atacat în valuri și a condus cu 6-0. După ce a câștigat primul set, în al doilea nu a mai avut nicio problemă. Scorul final a fost 7-6(1), 6-2.

Aryna Sabalenka va juca în prima finală de Grand Slam din carieră, după semifinalele de la Wimbledon (2021) și US Open (2021, 2002) și Turneul Campioanelor (2022). Karolina Pliskova la Wimbledon 2021, Leylah Fernandez la US Open 2021 și Iga Swiatek la US Open 2022 i-au spulberat visul finalei.

Cele două sportive care se vor înfrunta în finala Australian Open 2023 s-au mai întâlnit de trei ori și de fiiecare dată s-a impus Sabalenka, în trei seturi: la Wuhan 2019, Abu Dhabi 2021 și Wimbledon 2021.