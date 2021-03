Ce a pățit Ștefania Costache de la iUmor. Momentele dureroase prin care a trecut

Ți se face pielea de găină. Ștefania Costache, zisă și Lolrelai de la iUmor, a povestit drama prin care a trecut. Frumoasa blondină îl acuză pe medicul ei stomatolog că ar fi drogat-o și ar fi profitat de ea. Concurenta a făcut declarații șocante în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars. Ce a pățit, de fapt, Lolrelai.

Povestea care a zguduit din temelii lumea divertismentului din România. Ștefania Costache de la iUmor, cunoscută publicului precum Lolrelai, a mărturisit lucruri șocante din viața ei. Trauma prin care a trecut frumoasa blondină l-a lăsat fără cuvinte pe Dan Capatos, amfitrionul emisiunii XNS de la Antena Stars. Concurenta de la iUmor a povestit un episod traumatizand de acum un an de zile, când a fost drogată și abuzată de către medicul ei stomatolog.

Ștefania Costache de la iUmor nu are nicio amintire despre momentul respectiv. Lolrelai susține că doctorul i-a dat telefonul pe mod avion special pentru ca nimeni să nu îi deranjeze, iar când s-a trezit mai avea doar 80% baterie, deși blondina nu își amintește să își fi dezactivat cartela.

„Nu am nicio amintire. Am înțeles de colega mea de apartament și de la prietena mea care mă așteptau de la ora 8 seara, pentru că nu am ajuns, m-au sunat și au văzut că am telefonul închis, lucru pe care eu niciodată nu-l fac. Le spusesem că mă întorc de la dentist într-o oră să mâncăm împreună și au văzut că nu răspund și ulterior telefonul a fost închis. Când am ajuns acasă, telefonul avea 80% baterie și era dat pe modul avion. Mă gândesc că eu nu aveam nici cel mai mic motiv să fac asta.”, a povestit Ștefania Costache în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.