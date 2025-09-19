Ștefan Iancu, despre ce s-a întâmplat pe platoul de filmări „Situationship”: „A trebuit să mă abțin”. EXCLUSIV

Ștefan Iancu nu este străin de lumea filmului, din care face parte încă de când avea doar patru ani, iar de data aceasta, el este protagonistul filmului Situationship: combinații, în care joacă rolul lui Adi. Am stat de vorbă cu el și am aflat mai multe despre experiențele de pe platou, momentele amuzante și provocările întâlnite, precum și despre situațiile neprevăzute din viața reală care i-au adus zâmbetul și, uneori, stângăcia la suprafață.

Cât de mult reflectă filmul Situationship: combinații, nu relații realitatea. Ștefan Iancu: „Asta a fost intenția”

Situationship: combinații, nu relații s-a lansat săptămâna aceasta în cinematografe, iar BRomania și Letiția Roșculeț au dat tot ce au avut mai bun pentru a crea o poveste cât mai apropiată de realitate. Filmul urmărește trei prietene care decid să-și caute parteneri pentru a evita rușinea de a participa singure la reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului, iar parcursul lor aduce în prim-plan situații amuzante, stângace și provocatoare.

În căutarea lor, ele întâlnesc un bărbat cu opinii tradiționaliste, iar interacțiunile cu el transformă povestea într-o confruntare subtilă, dar provocatoare, între feminism și misoginie, arătând cât de imprevizibile pot fi relațiile și cât de mult poate conta un gest sau un cuvânt.

Echipa de producție a muncit din greu ca totul să pară cât mai autentic, astfel încât spectatorii să se regăsească în momentele filmului, fie că e vorba de conversații aparent banale, fie de situații care arată mici fragmente din viața de zi cu zi.

Ștefan Iancu interpretează rolul lui Adi, prezentat ca un expert în „bărbăție” la suprafață, dar care, în conversațiile cu iubita, lasă să se vadă adevăratele sale fațete și vulnerabilități. Actorul, care și-a început cariera încă de la patru ani, ne-a dezvăluit că filmul surprinde cu adevărat realitatea.

„Păi eu cred că este făcut din realitate. Este o bucată a realității în care trăim, a generației ăsteia de acum, care… îți zic sincer, și mie mi se pare foarte complicată. Dar da, cred că asta cred că a fost și intenția, să reproducem ceva din realitate”, a declarat Ștefan Iancu, în exclusivitate pentru Playtech.

Situațiile neprevăzute din realitate și atmosfera de pe platou

Își descrie personajul drept „simpatic”, iar partea mai lăudăroasă, spune el, este doar „de fațadă” – lucrurile nu stau „chiar așa în realitate”. Cu toate acestea, nu neagă că și în viața reală a trecut prin situații în care a vorbit despre o fată cu care ieșise la întâlnire, iar aceasta a aflat ulterior. Spune însă că a abordat aceste momente cu calm și realism, alegând să le accepte așa cum au venit și să treacă pur și simplu peste ele, fără dramatizare.

„Mai mult ca sigur. Dar aia e, acum ce pot să zic. Nu e ca și când m-am simțit eu prost. Ok, s-a întâmplat”, a menționat Ștefan Iancu.

Revenind la filmări, cea mai amuzantă replică pe care a trebuit să o spună a fost „fă”, însă actorul nu și-a dorit să ofere prea multe detalii despre context, preferând să lase spectatorilor plăcerea de a descoperi singuri momentul în cinematografe. Atmosfera din echipă a jucat, de asemenea, un rol esențial în a-l ajuta să treacă peste orice piedică sau situație neașteptată, creând un mediu prietenos, în care râsul și buna dispoziție erau la ordinea zilei.

Mai mult decât atât, cea mai mare provocare s-a dovedit adesea să se abțină din râs în momentele cele mai neașteptate, atunci când replicile și situațiile de pe platou îl făceau să izbucnească spontan, iar autocontrolul devenea, de fapt, un element esențial pentru a duce filmarea la bun sfârșit.