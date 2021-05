Nominalizări neașteptate la Survivor România. Doi Faimoși, propuși spre eliminare: a ieșit scandal uriaș

Sunt tensiuni mari în echipa Faimoșilor. În seara aceasta a avut loc o nominalizare a unui concurent de la echipa roșie, dar și multe discuții și reproșuri.

Daniel Pavel a făcut un anunț surpriză la Consiliul de Eliminare, după o zi cu multe întâmplări și care era la un pas de a se termina foarte grav.

Zanni a vorbit despre Ștefan și a spus despre el că este o cauză pierdută. În plus, a mai spus el, nu e ușor să fii favoritul publicului.

Faimosul a mai spus că înțelege frica și frustrarea unor colegi. În urmă cu o săptămână, Irisha de la Faimoși a fost propusă spre eliminare, iar de la Războinici, pentru a 11-a oară Albert Oprea este cel ales pentru eliminare în Consiliu.

„Știu ce se încearcă, am anunțat de foarte mult timp că va începe războiul. Nu mai pot să acuz pe nimeni pentru că este evident ce se încearcă, sunt cumva în mijlocul problemelor fără să fac nimic, toată lumea îmi sparge capul. Special l-am ales pe Marius Crăciun să văd cum reacționează Ștefan.

Un conflict destul de grav a avut loc între Ștefan și Zanni. Ștefan a sărit să îl bată pe Zanni, iar Dan Pavel și alți concurenți de la Faimoși au intervenit ca să aplaneze conflictul.

În plus, Ștefan a vorbit despre faptul că Zanni a tras cu urechea la discuția dintre el și Elena Marin. Concurentul spune că a încercat să termine conflictul, însă totul s-a lăsat cu jigniri.

„Am depășit puțin limita normalului, dar am fost împins să fac asta. Nu m-a deranjat chestia asta că l-a ales pe Marius. Problema este că până la această refulare a mea mi s-au adus acuzații și m-au deranjat că sunt total neadevărate.

Ceea ce mă deranjează și mai tare a fost că Zanni a stat după copac să mă audă pe mine și pe Elena ce vorbim noi. Cum veneam înapoi, e liniște de mormânt. Când plecăm, gălăgie și vorbesc despre noi. Despre noi și despre Culiță.

Am zis să închid conflictul azi, dar au prins curaj și m-a deranjat că mi-a zis că sunt crescut în șanț. I-am zis că plec cu el acasă, nu e problemă. Consider că am acceptat foarte multe lucruri aici pe care nu le-aș fi acceptat nici în primele zile”, a declarat Ștefan la Consiliul de nominalizare.