Ştefan Bănică Jr, un tată exemplar. Gestul superb pe care l-a făcut pentru cei trei copii ai săi

Artistul Ștefan Bănică este un tată exemplar. Are doi băieți și o fiică splendidă, iar zilele acestea se află în vacanță alături de ei și de soția sa, superba Lavinia Pîrva. De altfel, tânărul Radu Ștefan se mândreșre cu frumoasa lui soră, astfel că a postat pe Instagram o imagine în care apare alături de aceasta.

Ştefan Bănică Jr, un tată exemplar

Violeta, fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin, are vârsta de 14 ani, iar fiul cel mare al artistului are vârsta de 19 ani. Tânărul aduce mult cu tatăl său, în vârstă de 53 de ani, este șic și are o privire pătrunzătoare. Violeta este extrem de feminină, cu părul negru și ochii albaștri, într-o rochie elegantă și sandale cu toc. Este, de asemenea, înaltă, ajungându-l la înălțime pe fratele său mai mare.

Ștefan Bănică are trei copii făcuți cu trei femei diferite. Radu Ștefan este fiul artistului și al Cameliei Constantinescu, iar în luna februarie a anului viitor va împlini vârsta de 20 de ani. Ana Violeta este fiica artistului și a vedetei de televiziune, Andreea Marin, și s-a născut la data de 15 decembrie 2007. Actuala soție a lui Ștefan Bănică Jr, pe nume Lavinia, i l-a dăruit pe Alexandru, născut la data de 13 mai 2019.

Radu Ștefan este cel care a moștenit dragostea pentru lumea artistică de la tatăl său. Acesta este actor la Teatrul de Comedie, din București. El a fost botezat cu numele bunicului, Stefan Bănică, în timp ce Violeta poartă numele mamei Andreei Marin, care a murit în urma unui accident de mașină, în anul 1984, la vârsta de 35 de ani. ”A murit în brațele mele” , spunea Andreea Marin, la o emisiune tv.

Andreea Marin relație superbă cu Adrian Brâncoveanu

Cât despre Andreea Marin, aceasta are o relație frumoasă cu Adrian Brâncoveanu. Ea a spus că și-ar dori să mai devină mamă însă lasă acest aspect pe seama divinității.

„Când o vrea Dumnezeu. (…)Trebuie să mai facă și omul ceva ca să iasă treaba asta. Sunt un om sănătos, nu e asta o problemă. Lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. E un moment pentru toate. Știe cineva acolo sus mai mult decât știm noi, asta cu siguranță!”, a spus Andreea Marin într-un interviu recent.

Andreea Marin a mai fost întrebată, de asemenea, și cum a reacționat Violeta despre un posibil frățior sau surioară, iar vedeta a spus: