Ștefan Bănică Jr. divorțează de Lavinia Pîrva?! Cum a fost surprinsă în București: lucrurile par clare

Se prezice unul din divorțurile pe care le-a vizualizat toată lumea încă de la începutul relației lor sau e o pură întâmplare? Cum a fost surprinsă Lavinia Pîrva în București și ce detaliu a ridicat atâtea semne de întrebare?

Relația celor doi a fost o încercare încă de la început. Problemele și zvonurile că nu ar merge și că povestea lor ar fi doar pentru a umple un gol au existat încă din primele clipe de când au apărut împreună. Cu toate astea, au reușit să demonstreze tuturor că iubirea lor a fost adevărată și nu doar că a trecut testul timpului, ci din ea s-a născut și Alexandru, primul copil al cuplului. Acum, însă, lucrurile par că scârțâie.

Lavinia a fost surprinsă de paparazzi ciao.ro, care au regăsit-o alături de fiul ei, la plimbare. Foarte atentă la micuț, îmbrăcată gros și extrem de grijulie la fiecare gest și pas al lui, Lavinia nu a mai avut grijă la ce arată. În imagini se poate vedea cum acesteia îi cam lipsește de pe deget verigheta. Dacă gestul era explicabil în perioada sarcinii, când pusese câteva kilograme și reținuse multă apă, acum nu prea se înțelege. Unii ar spune că nu mai poartă verighetă pentru că există câteva înțelegeri între soți, alții ar considera că un așa inel nu mergea tocmai bine cu treningul ales de divă ori că poate a uitat un „mic” detaliu acasă.

„Am mâncat cam tot ce am poftit (n.r. în sarcină). Mi-au plăcut foarte tare fructele. Am mâncat multe gutui. Am luat destul de multicele kilograme în sarcină, am reţinut multă apă, dar lucrul ăsta s-a rezolvat imediat după ce am născut. Mi-aş dori să ajung foarte repede poate mai slabă decât înainte. Nu este asta o problemă. Tăticul este foarte cool, Ștefan este un tată foarte cool. Este îndrăgosit peste cap de el. Ne-am căsătorit, este un lucru normal, nu cred că trebuie făcut cu surle şi trâmbiţe, nu este genul nostru. S-a întâmplat într-un loc mai îndepărtat, i-am avut aproape pe prietenii noştri. Lucrurile importante trebuie trăite şi păstrate în intimitate pentru a te simţi bine, nu să fie un stres permanent”

Lavinia Pîrva