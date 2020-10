Cum o umilea Ștefan Bănică pe Andreea Marin. Ce pățea biata de ea dacă îndrăznea să îi răspundă

Andreea Marin și Ștefan Bănică jr. au format unul din cele mai apreciate și urmărite cupluri. La fel ca relația și divorțul celor doi a fost unul urmărit înde-aproape de presă și fanii celor doi. Au existat multe zvonuri despre relația celor doi, dar nu toate confirmate. Sabin Ivanof a fost cel care a vorbit despre aceste lucruri.

Printre multele zvonuri au existat și cele legate de caracterul vulcanic și violent al celebrului Ștefan Bănică jr. Niciunul dintre ei, nici Andreea Marin și nici Ștefan Bănică jr. nu au vorbit direct despre aceste afirmații. Cel care a făcut dezvăluirile, prin 2014, este unul din apropiații celor doi. Este vorba despre Sabin Ivanof.

La acel moment Sabin Ivanof și Ștefan Bănică jr. se aflau în litigiu din cauza afacerii cu blocul de locuinţe. Cei doi, Sabin Ivanof și Ștefan Bănică jr. erau, până în 2014, cei mai buni prieteni, cu o prietenie ce a durat aproape 20 de ani. Un apropiat al familiei, Sabin Ivanof declara la un moment dat că:

Despre faptul că vedeta avea obiceiul să-și altoiască partenerele de viață, au existat multă vreme zvonuri și discuții pe la colțuri. Dar niciodată nu au fost confirmate, nici chiar de Andreea Marin. În schimb, Sabin Ivanof este cel care a vorbit și despre acest aspect, atunci când a făcut dezvăluirile despre relația celor doi de căsnicie. Sabin Ivanof a decis să vorbească, după ce ar fi fost acuzat de Ștefan de lucruri pe care acesta pretinde că nu le-ar fi făcut.

”Şi dacă ea îi răspunde la jigniri, pac!, o lovea. Deci, toţi prietenii ştiau, dar nimeni nu a spus nimic până acum. Dacă ar fi tăcut şi nu ar fi ieşit cu minciunile acelea la Antenă, probabil că nu aş fi spus niciodată că o bătea pe nevastă-sa. Dar aş vrea să ştie lumea cât de ipocrit este.

El, ca să îmi răspundă mie, a făcut interviul ăla în care şi-a băgat familia în faţă. I-am făcut de atâtea ori morală, eu, între patru ochi. Sunt amănunte nesemnificative. Am văzut-o plânsă. Săraca, era o victimă. Plângea de faţă cu noi, am văzut-o de nenumărate ori plânsă şi când venea acasă spunea că divorţează. Problemele cu agresivitatea faţă de Andreea au fost dintotdeauna. Am fost într-o vacanţă la Madrid în 2007. Ei s-au căsătorit în 2005. Eu cu Simona am fost la muzee şi Andreea era singură pe stradă, plângea. El era la sală, îl durea în fund.”, mărturisea Sabin Ivanof.