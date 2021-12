Stațiunea din România care are cel mai curat aer din Europa. Este o plăcere să mergi aici în vacanță

O stațiune din România are cel mai ozonat aer din Europa. Cu toate că pare greu de crezut pentru cei mai sceptici, România se află pe lista celor mai bogate de țări europene când vine vorba despre obiective turistice naturale. Peisajele superbe din țara noastră au făcut înconjurul lumii datorită unor fotografii și a unor documentare. În plus, România are aer curat, dar și izvoare cu ape făcătoare de minuni.

Locul unic în Europa

Potențialul turistic al țării este unul enorm, iar stațiunea Soveja ar putea fi extrem de populată de turiști din toată lumea. Faptul că este așezată în așa fel încât de jur împrejur sunt păduri de conifere, stațiunea are peisaje care îți taie respirația.

În secolul 19, stațiunea Soveja era foarte populară printre oamenii cu venituri medii. Mulți mineri veneau ca să își trateze afecțiunile respiratorii, datorită aerului tare al stațiunii care vindeca durerile provocate de statul în mină.

Proprietățile curative ale stațiunii au fost descoperite de un negustor din Focșani, care suferea de o afecțiune a sistemului respirator și a venit aici pentru a se vindeca.

Aerul de aici are puterea de a vindeca

Imediat ce s-a dus vorba despre acest loc, toată lumea a dorit să vină la Soveha. A urmat apoi perioada comunistă, dar stațiunea a reușit să își revină. După instaurarea regimului comunist, cei care veneau aici erau membrii de sindicat, chiar și Ceaușescu venea adesea aici.

Acum, stațiunea a rămas în paragină și se dorește promovarea locului unic în Europa.

Hotelurile și localurile din zonă se descurcă din ce în ce mai greu și găsirea unui loc de cazare aproape de pdăurile de brad este foarte dificilă. Chiar și așa, sunt mulți cei care vizitează zona și pentru o zi. Aici, aerul se simte diferit față de oriunde altundeva.

Există, printre atracțiile turistice, și schitul Soveja, podul General Artur Vaitoianu sau Mausoleul euroilor din Primul Război Mondial.