Starul Mickey Rourke, impresionat de talentul uriaș al unui român. ”Greu găsești la Hollywood un actor capabil de un asemenea rol”. La cine se referă, de fapt EXCLUSIV

A fost pentru mult timp unul din simbolurile masculine dela Hollywood, iar imaginația tinerelor era înfierbântată de apariția sa. Astăzi, ajuns la 71 de ani, Mickey Rourke încă încearcă să revină în prim-planul hollywoodian. Aflat în România, starul și-a manifestat recent admirația față de uriașul talent artistic al unui mare actor român. Citește mai departe și află, în exclusivitate, cine este actorul și ce a declarat starul american.

Povestea unui actor genial și căderea în anonimat, Mickey Rourke

În urmă cu 43 de ani, când Hollywood-ul experimenta cu filme exotice, controversate și arătând ceva mai mult, apărea un tânăr actor.

Citește despre: Dorel Vișan, dezvăluiri din culisele filmului ”21 de rubini”, în care joacă alături de Mickey Rourke. Secretele actorului, la 85 de ani EXCLUSIV

Era considerat ”o inimă în anii ’80, un boxer în anii ’90” și un personaj excentric în secolul 21. Vorbim așadar, de una dintre legendele Hollywood-ului care acum a intrat într-o nouă etapă a vieții sale.

În autobiografia sa, ”Stories I Only Tell My Friends”, Rob Lowe își amintește prima sa întâlnire cu Mickey Rourke, în timpul filmărilor pentru The Outsiders (1983).

”Un bărbat – care părea să fie un om al străzii – a intrat pe platou. Avea părul lung, murdar, barba și pantaloni de piele rupți și pătați. Francis [Ford Coppola] s-a apropiat de el. Ceilalți actori au arătat cu degetul și au șoptit: Este Mickey Rourke! Cine, am întrebat eu. Nu auzisem niciodată de el, dar ei îl adorau ca și cum ar fi fost fiul lui Laurence Olivier și al lui Iisus Hristos.”

Avea intensitatea melancolică a lui Marlon Brando și electricitatea lui James Dean

Fața lui Rourke a fost complet schimbată de chirurgia plastică. S-au dus zilele în care The Los Angeles Times îl definea ca fiind ”un tânăr leu de la Hollywood, un actor cu intensitatea melancolică a lui Marlon Brando și electricitatea lui James Dean”.

Deși plin de talent, adorat de femei, și comparat cu James Dean sau Marlon Brando, cea mai mare problemă a lui Rourke a fost, și rămâne, Rourke.

”Am avut momente grozave în unele filme, roluri pe care majoritatea actorilor de acolo nu le-ar putea juca în toată viața lor. Dar am făcut și câteva greșeli. Nu dau vina pe nimeni altcineva. Sper doar că pot învăța din ele”, declara actorul pentru Los Angeles Times.

Află și: Michael K. Williams din „The Wire” a murit. Cauza șocantă a morții sale s-a aflat abia acum

Când Rourke a vizitat platoul de filmare al peliculei The Outsiders, el jucase deja un rol mitic în rolul Băiatul cu motocicleta din Rumble Fish (1983), un frumos eșec al lui Francis Ford Coppola, îndrăgit de critici, dar ignorat de publicul larg.

De la star la un outcast, și noile oportunități

Rourke a interpretat un personaj poetic și fantomatic, daltonist și pe jumătate surd. Coppola îi oferise și unul dintre rolurile principale din The Outsiders, dar acesta l-a refuzat.

Dar, drogurile și stilul său excentric și controversat aveau să-l arunce în groapa cu lei, iar ulterior să dispară de pe firmament.

Vezi și: Daniel Buzdugan, actor la 48 de ani. Cum l-a ajutat fiului lui Alain Delon să rețină replicile, în ”21 de rubini”: ”Mi-a ieșit ca la carte!”. EXCLUSIV

Asta până când prietenul său Sly Stallone a decis să-l readucă pe marele ecran, în seria ”Expandables”.

Ulterior au apărut și noile oportunități cinematografice, printre care și pelicula ”21 de Rubini”, filmat în 2023 la Oradea.

Ajuns în România, pentru a filma pelicula, a avut ocazia să cunoască câțiva actori importanți români, iar conform surselor, starul Mickey Rourke a fost impresionat de talentul uriaș al unui român.

Starul Mickey Rourke, impresionat de talentul uriaș al unui român

Starul american Mickey Rourke și-a manifestat recent admirația față de uriașul talent artistic al lui Dorel Vișan, actorul român alături de care joacă în filmul ”21 de Rubini”, filmat în 2023 la Oradea.

Contactat de Playtech Știri, Dorel Vișan ne-a explicat de ce, deși a fost un actor foarte bun, nu a filmat niciodată și la Hollywood, visul oricărui artist.

Actorul, nominalizat la Oscar și deținător al Globurilor de Aur, face parte din distribuția filmului românesc ”21 de Rubini”, alături de Anthony Delon, fiul legendarului Alain Delon, de actrița Elisabetta Pellini, dar și Dorel Vișan.

De data aceasta, Mickey interpretează rolul unui excentric diplomat american. La vizionarea peliculei, acesta s-a arătat fascinat de talentul actoricesc al românului Dorel Vișan.

”Mickey a fost impresionat de jocul actorului român Dorel Vișan, de paleta largă pe care a abordat-o acesta în film, de nuanțe. Greu găsești la Hollywood un actor capabil de un asemenea rol, de o abordare atât de profundă” a declarat Kimberly Hines, agenta oficială a lui Mickey Rourke.

Citește și: Cum l-a ajutat Mihai Morar pe Daniel Buzdugan în carieră. Detaliul de care nu ştia mai nimeni EXCLUSIV VIDEO

Inegalabilul artist Mickey Rourke intenționează să revină în România, cât mai curând, pentru a promova acest film, în cinematografe, dar și cu scopul de a vizita și alte locuri frumoase din țară, după ce s-a simțit excelent la Oradea, orașul în care s-au desfășurat filmările, la începutul acestui an.

De ce actorul român Dorel Vișan nu a jucat niciodată la Hollywood?

Contactat de Playtech Știri, marele noastru artist Dorel Vișan, în vârstă de 86 de ani, a apreciat sincer complimentele lui Mickey Rourke, explicând, în același timp, și de ce nu a fost distribuit niciodată la Hollywood, unde, de altfel, orice artist ar visa să filmeze:

”Ce frumos a vorbit despre mine, este un real talent Mickey! Când făceam filme cu Mircea Daneliuc, dacă cineva scria de bine despre mine, ziceam că are talent, așa zic și despre Mickey Rourke. De ce n-am ajuns niciodată la Hollywood? Păi, era un cântec pe vremuri, m-am născut în România. Nu mai punem temei pe valoare, mai puneam, poate, pe vremea comuniștilor. Nu am avut oferta de a juca în America, nu am fost solicitat, am jucat doar în coproducții. Pe Mickey Rourke nu l-am cunoscut încă personal, am avut separat filmările, fiecare cu cadrele lui, și nici pe fiul lui Alain Delon nu l-am văzut, încă, o să ne vedem cu toții la lansările filmului. Am auzit că Mickey va reveni în România, a fost răsfățatul echipei de filmare”.

Rolul interpretat de Dorel Vișan, în filmul ”21 de Rubini”, cu care l-a dat gata pe actorul american

Dorel Vișan susține că rolul din ”21 de Rubini”, film regizat de preotul Ciprian Mega, îi amintește cumva de un alt personaj interpretat, cândva, în filmul ”Senatorul melcilor”:

”Joc rolul unui primar corupt. Corupt până în măduva oaselor, de vreme ce a stat în același scaun mai bine de 20 de ani. Iar atunci când nu a mai stat a devenit senator, iar mai apoi secretar de stat la Curtea de Conturi. Filmul lui Ciprian Mega vorbește despre corupția adâncă ce zace în viața noastră. Vine din profunda cunoaștere psihologică a acestuia, atât a relațiilor umane, cât și a sufletului omului, că doar nu degeaba e de atâta vreme preot”, a mai spus Dorel Vișan, pentru Playtech Știri.

Vezi și: Rețeta lui Dorel Vișan pentru o viață îndelungată. Mănâncă un castravete pe stomacul gol și bea un ulei pe care toți românii îl au în cămară

Starul Mickey Rourke, azi la 71 de ani

Așa cum s-a scris la Hollywood, în anii ’90, cariera sa a început un declin abrupt. Variațiile de pe chipul său făceau mai multe știri decât filmele sale. Tabloidele au speculat despre o dependență de chirurgia plastică, în timp ce el a dat vina pe box.

”Nasul meu a fost spart de două ori. Am avut cinci operații la nas și una la un pomete rupt. Majoritatea operațiilor au fost pentru a repara mizeria de pe fața mea de la box, dar am ales un tip rău pentru a o face”, a explicat el.

La vârsta de 39 de ani, s-a întors în ring. În 1991, a participat la un meci de box la Oviedo, în Spania. Primarul conservator, Gabino de Lorenzo, a organizat meciul cu ajutorul unei emisiuni de box de la televiziunea spaniolă.

Vezi și: Cum a apărut Loredana Groza lângă celebrul Mickey Rourke: ”M-am îndrăgostit când l-am văzut prima dată”

Cu toate acestea, evenimentul s-a dovedit a fi o înșelătorie publicitară, atât Rourke, cât și rivalul său au urcat în ring după o noapte de droguri și băutură și au pretins că se duelează.

Cariera lui Rourke a intrat și mai mult în declin. A început să accepte roluri doar pentru bani, jucând chiar și într-o continuare jenantă a filmului Nine 1/2 Weeks. Dar în 2008, și-a revenit în filmul The Wrestler.

”Darren Aronofsky [regizorul] mi-a spus: Nimeni nu vrea să fac acest film cu tine, pentru că nu mai ești o vedetă și ți-ai ruinat cariera timp de 20 de ani… dar dacă primesc banii necesari pentru a-l face, vei asculta tot ce spun și nu mă vei lipsi de respect. M-am gândit: Dacă ai curajul să-mi spui asta [mie], ești genul meu de bărbat.”, și-aduce aminte Mickey Rourke.

Căderea din grație a lui Mickey Rourke la Hollywood și-a pus amprenta asupra sănătății sale mintale.

În 1998, s-a despărțit de Carré Otis, care l-a acuzat de abuz, apoi a petrecut aproape cinci luni fără să iasă din casă. După o luptă îndelungată, a sfârșit prin a-și găsi liniștea în câinii săi.

”Am început să mă autodistrug în urmă cu 14 ani, când totul s-a prăbușit: soția mea m-a părăsit, am fost marginalizat la serviciu, cariera mea s-a terminat, nu aveam bani… dar câinii au fost mereu acolo. Nu am copii, așa că ei sunt totul pentru mine. Îmi amintesc că mă uitam la ei și vedeam cum mă încurajau să continui, să am grijă de ei. Nimeni nu știa cât de falit eram. Plăteam 500 de dolari pe lună pentru un apartament cu un dormitor și o terasă pentru câinii mei.”

Câinii au devenit marele său sprijin, în special chihuahua Locki, pe care l-a adus frecvent pe covoarele roșii până la moartea sa.

Astăzi, ajuns la 71 de ani, și cu aspiranții de a reveni pe marile firmamente de la Hollywood, starul Mickey Rourke se luptă cu dependențele și cu problemele sale de sănătate.

Dorel Vișan și Mickey Rourke în ”21 de Rubini”, regizat de preotul Ciprian Mega

Producția la această peliculă a început în prima parte a anului 2023, iar pe lângă Dorel Vișan și Mickey Rourke, distribuția este completată de Anthony Delon, Razvan Vasilescu, Elisabetta Pellini, Nicodim Ungureanu și Sandu Mihai Gruia, iar sinopsisul filmului ne spune ”Când o agitație politică aduce în centrul atenției un procuror român, i se oferă postul de procuror general.”

Conform IMDB, producția va avea premiera pe data de 3 noiembrie 2023, și se așteaptă ca starul american să participe la vizionarea de gală.